 

Отмотал кабеля на 300 тысяч рублей: на Дону задержан подозреваемый в краже

11 августа 2023, 14:00 329 Время чтения ≈ 1 мин
Источник: don24.ru

На Дону задержан 34-летний мужчина, который подозревается в похищении кабеля. Как сообщает ГУ МВД России по Ростовской области, задержанный причастен еще к трем аналогичным эпизодам противоправной деятельности. Сумма ущерба составила порядка 300 000 тысяч рублей.

«В дежурную часть Межмуниципального отдела МВД России по Красносулинскому району обратился представитель строительной организации с заявлением о краже кабеля с территории строящегося объекта», – сказано в сообщении ведомства.

Полицейские выяснили, что злоумышленник каждый вечер на протяжении недели пробирался на стройку и отматывал куски кабеля, после чего прятал их в яму. Далее ночью возвращался и забирал их оттуда. Украденное мужчина сдавал в пункт приема металлолома, а деньгами распоряжался по своему усмотрению.

В отношении фигуранта возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного частью 1 статьи 158 Уголовного Кодекса Российской Федерации «Кража». Ему избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде.

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Метки: ВАНДАЛИЗМ, КРАЖА

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Эта новость часть сюжета Кабельные полимеры
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