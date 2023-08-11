«Россети Ленэнерго» выделили 100 кВт дополнительной мощности консультативно-диагностическому центру при Санкт-Петербургском педиатрическом медицинском университете в Выборгском районе Санкт-Петербурга.

Общий объем присоединенной мощности составил 131,5 кВт. Источник питания - подстанция 330 кВ «Завод Ильич».

Для электроснабжения объекта специалисты установили кабельный киоск и проложили кабельные линии 0,4 кВ. Энергетики также смонтировали интеллектуальную систему учета электроэнергии.

Консультативно-диагностический центр – структурное подразделение ФГБОУ ВО СПБГПМУ Минздрава России. Основным направлением деятельности центра является оказание плановой специализированной амбулаторной помощи детям с первых дней жизни.

«Россети Ленэнерго» выполняют все обязательства по договорам технологического присоединения.

Подать заявку на присоединение к сетям энергокомпании можно не выходя из дома: на онлайн-ресурсе «Портал-ТП.рф», через Личный кабинет клиента на сайте компании, а также с помощью мобильного приложения «Россети» и «Клиент Ленэнерго».