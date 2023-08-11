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"Россети Московский регион" освободили территорию для строительства автомобильной дороги между Кузьминками и Рязанским проспектом

11 августа 2023, 16:00 291 Время чтения ≈ 2 мин
Источник: ПАО "Россети Московский регион"
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Специалисты «Россети Московский регион» продолжают содействовать реализации крупных городских проектов, в частности, завершен комплекс работ по переустройству участков высоковольтных линий электропередачи, которые проходили в зоне строительства новой автомобильной дороги между Кузьминками и Рязанским проспектом.

Для возможности реконструкции Окской улицы, строительства участка 2-го Вязовского проезда и переустройства железнодорожных путей был проведен комплекс работ, в рамках которого изменили трассы кабельных линий 110 кВ «Карачарово-Выхино №1, №2». Общая длина кабельных линий с учетом нового участка (486 м) составляет более 5 км. Трасса кабельной линии 110 кВ проходит в стесненных городских условиях, в застроенной части города с многочисленными пересечениями с автодорогами, железной дорогой, инженерными сетями и коммуникациями, поэтому на ряде особо сложных участков был применен метод горизонтально направленного бурения, позволяющий сохранить городской ландшафт.

Реконструкция Окской улицы позволит связать и тем самым разгрузить Рязанский и Волгоградский проспекты – одни из самых востребованных автомобилистами дорожных артерий. Благодаря этому станут комфортнее поездки не только по вылетным магистралям, но и между Рязанским районом и соседними Кузьминками. Новая связка перераспределит транспортные потоки с улиц Зеленодольской и Жигулевской, создав параллельный альтернативный проезд к Волгоградскому проспекту, свяжет Рязанский и Волгоградский проспекты. Новый участок дороги в утренний «час пик» будет пропускать до двух тысяч машин. Все работы планируется завершить до 2024 года.

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Метки: РОССЕТИ МОСКОВСКИЙ РЕГИОН, МОЭСК
Отрасль: Электроэнергетика 

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