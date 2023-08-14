Строительная отрасль – один из главных потребителей алюминия на российском рынке. На ее долю приходится 30% от общего потребления металла в стране или около 300 тыс. тонн ежегодно. Об этом заявил заместитель председателя, руководитель направления транспортной инфраструктуры Алюминиевой Ассоциации Евгений Васильев в ходе круглого стола «Алюминий как драйвер развития высоких технологий».

Круглый стол стал частью программы спецпроекта «Строим будущее России», приуроченного к празднованию Дня строителя и 10-летнему юбилею Минстроя России. Участие в мероприятии приняли представители ведущих отраслевых компаний и экспертного сообщества, включая: РПО «Албес», ГК «Москабельмет», АО «Метрогипротранс», ФАУ «ФЦС» и HPBS.

Растущий интерес к алюминиевым решениям обусловлен уникальными свойствами металла. Среди них: низкий удельный вес, высокая коррозионная стойкость, долговечность. Для строительства современных жилых и коммерческих зданий, городских и инфраструктурных объектов отечественные предприятия предлагают широкий ассортимент продукции, включая оконные и балконные системы, алюминиевые фасады и кровли, светопрозрачные конструкции, пешеходные мосты, решения для внутренней отделки помещений, мачты освещения и множество других видов изделий.

При этом, как отмечают эксперты, потенциал алюминия как конструкционного материала раскрыт еще не полностью – создание новых сплавов, повышение прочностных и технических характеристик, освоение новых технологий производства будут способствовать расширению сферы применения металла в строительстве.

«Алюминий открывает перед нами фантастические возможности. Освоенные нашей промышленностью технологии, выпуск изделий, которые раньше мы могли заказать только за границей, – все это существенно расширяет горизонты возможного для архитекторов и строителей», – сказал главный архитектор АО «Метрогипротранс», член Союза архитекторов России Леонид Борзенков.

Мосты для роста производства

Одним из таких примеров является применение современных алюминиевых сплавов в мостостроении. За рубежом мостостроители начали работать с алюминием еще в первой трети прошлого века, а у нас в стране до недавнего времени существовал лишь один такой проект – построенный в 1969 году Коломенский мост в Санкт-Петербурге.

Коломенский мост в Санкт-Петербурге построен в 1969 году

В современной России строительство мостов из алюминиевых сплавов возобновилось по инициативе Алюминиевой Ассоциации. Этот проект пришлось начинать практически с нуля – отсутствовали необходимые компетенции, технологии, нормативная база. Первые пилотные мосты с алюминиевыми конструкциями появились в 2017 году в Нижегородской области. Скорость их монтажа, высокие эксплуатационные характеристики и низкие затраты на обслуживание привлекли внимание профессионального сообщества и региональных властей – сейчас в России эксплуатируются уже 15 мостов из алюминиевых сплавов: в Москве, Красноярске, Самаре, Туле и Нижегородской области.

«Этот проект Ассоциации не только стал драйвером внедрения инноваций в мостостроении, но и позволил расширить компетенции металлургических предприятий в области проката, экструзии и технологий сварки. Как следствие – новые заказы, рост производств и, конечно, новые рабочие места», – подчеркнул Евгений Васильев.

Эксперт также добавил, что освоение технологий мостостроения положительно сказывается на смежных отраслях. Так, заимствованные у мостостроителей решения находят применение в проектах формирования морской и речной инфраструктуры, включая причалы и яхтенные марины. Стоит напомнить, что концепцией развития внутреннего туризма предусмотрено строительство 39 марин. Алюминиевая отрасль обладает всеми необходимыми компетенциями для возведения этих объектов.

Алюминиевая отрасль обладает всеми необходимыми компетенциями для возведения алюминиевых причалов и яхтенных марин

Стандарт? Есть стандарт!

Одним из препятствий на пути появления в России современных конструкций, строительных материалов и изделий из алюминия, в том числе мостов, были устаревшие нормативные документы. Парадокс заключался в том, что материал существовал, но в документах фактически отсутствовал.

«Отсутствие алюминия в нормативных технических документах де-факто являлось запретом для его применения в строительстве. Для использования таких продуктов застройщику необходимо приводить специальные обоснования, чтобы подтвердить их соответствие и безопасность. В этом случае ему проще перестраховаться и выбрать альтернативные материалы или решения», – пояснил Алексей Ефимов, руководитель направления по техническому регулированию и взаимодействию с госорганами Алюминиевой Ассоциации, председатель ТК 099 «Алюминий».

Одной из важнейших задач созданной в 2015 году Алюминиевой Ассоциации стала актуализация нормативной базы, в том числе и в области строительства. Благодаря активному взаимодействию с Росстандартом, Минпромторгом России, Минстроем России и другими отраслевыми министерствами и ведомствами удалось распространить область деятельности ТК 099 «Алюминий» с первичного алюминия на конечную продукцию с его использованием.

«Работа в рамках ТК 099 «Алюминий», постоянное взаимодействие с ФОИВами, научными центрами, смежными ТК, например, ТК 144 «Строительные материалы и изделия» и ТК 465 «Строительство» позволило раскрыть нормативно-технический потенциал алюминиевых компаний, которые стали активно участвовать и вовлекаются в разработку стандартов и сводов правил», – сообщил Алексей Ефимов.

По оценкам эксперта, актуализация нормативной базы в области решений для строительства – облицовки зданий, сэндвич-панелей, кабельно-проводниковой продукции для строительства и других – за последние несколько лет дополнительно увеличила на 30% переработку алюминиевых конструкций и изделий.

На 30% дополнительно увеличилась переработка алюминиевых конструкций и изделий благодаря актуализации нормативной базы в области решений для строительства

Важную роль в совершенствовании всех нормативных технических документов играет регулятор – Минстрой России, внедривший успешные механизмы актуализации нормативной документации.

«Строительное нормирование всегда считалось очень консервативной историей. Сегодня же, если у вас есть готовая технология, достаточные результаты исследований или успешно эксплуатируемые пилотные объекты, то актуализация документов составит максимум один год. Это один из самых быстрых сроков рассмотрения в мире», – отметил Александр Неклюдов, ответственный секретарь ТК 465, заместитель директора ФАУ «ФЦС».

Синергия энергетики и алюминия

С 2003 по 2019 год в российском жилищном строительстве из соображений безопасности Минэнерго была запрещена алюминиевая проводка. В 2016 году алюминиевая отрасль предложила рынку принципиально новый продукт на основе алюминиевых сплавов 8ххх серии. Образцы нового алюминиевого кабеля были подвергнуты всесторонним испытаниям во Всероссийском Научно-Исследовательском проектно-конструкторском и технологическом Институте Кабельной Промышленности (ВНИИКП) с участием специалистов ассоциации «Росэлектромонтаж» и других компетентных организаций. В ходе испытаний образцы проверялись на стойкость к перегибам и контактные соединения. В некоторых случаях, алюминиевая кабельно-проводниковая продукция из сплавов 8ххх серии не просто не уступала аналогам, но даже превосходила их.

В 2016 году алюминиевая отрасль предложила рынку принципиально новый продукт на основе алюминиевых сплавов 8ххх серии

Современная алюминиевая проводка отвечает всем требованиям к техническим характеристикам и безопасности, а также обладает рядом преимуществ перед традиционным конкурентом – медными проводами.

«По сравнению с медью алюминий дешевле в два-три раза или на 20-30% при сохранении аналогичных характеристик. За счет применения алюминия при строительстве многоквартирного дома застройщик может сэкономить стоимость одной-двух квартир, а высвободившиеся средства направить, скажем, на скидочные предложения для покупателей недвижимости», – уточнил Павел Моряков, генеральный директор ГК «Москабельмет», руководитель сектора «Энергетика» Алюминиевой Ассоциации.

Современный алюминиевый кабель из 8ххх серии дешевле в два-три раза или на 20-30% при сохранении аналогичных характеристик

Сейчас алюминиевый кабель из современных сплавов используют в строительстве жилых домов эконом- и даже бизнес-класса.

Алюминиевое лицо Московского метрополитена

Запущенная в 2023 году в эксплуатацию Большая кольцевая линия (БКЛ) метро не только стала самой протяженной кольцевой линией в мире (70 км против 57 км у Пекина), но и продемонстрировала широкие возможности применения алюминиевых решений в облицовке фасадов и внутреннего интерьера станций.

70 км – протяженность Большой кольцевой линии Московского метрополитена. Это самая протяженная кольцевая линия в мире

«Алюминий стал основной частью «лица» БКЛ. Он присутствует на каждой станции в том или ином виде - в отделке потолков и стен. Алюминий послужил замечательным фоном и полотном для масштабных художественных работ, напечатанных на алюминиевых панелях или стекле, вставленном в панели из сотового алюминия. Результат вы можете видеть сами – станции получились совершенно разнообразные», – рассказал Леонид Борзенков.

Яркой демонстрацией эстетических возможностей алюминия являются станции «Мичуринский проспект» Калининско-Солнцевской линии, «ЦСКА», «Сокольники», «Авиамоторная» и других станций БКЛ. На станции «Электрозаводская» знаменитый художник Александр Рукавишников и архитектор Николай Шумаков при помощи алюминия создали уникальную декоративную композицию «Битва героев» длиной 163 м и высотой 7 м.

«Панно «Битва героев» на станции «Электрозаводская» выполнено по технологии печати на стекле, которое интегрировано в сотовые панели и потом установлено на стене на алюминиевом каркасе. Без применения алюминия невозможно было бы создать столь быстро и качественно масштабное произведение, которое простоит десятилетия или даже столетия», – добавляет Леонид Борзенков.

Сотовый алюминий – один из основных материалов при строительстве станций метро. РПО «Албес», входящее в состав Алюминиевой Ассоциации, в числе первых отечественных производств, освоивших технологию изготовления конструкций из сотового алюминия. Сегодня продукцию «Албес» можно встретить в отделке вокзалов, станций метро, московских поликлиник и других общественных пространств.

«Сотовый алюминий – инновационный продукт. Из него можно создавать крупноформатные панели, он легкий и имеет идеальную плоскость. За это его особенно ценят архитекторы», – рассказывает заместитель генерального директора ТД «Албес Центр» Сергей Забегаев.

Сотовые панели использовались для строительства станций «Мичуринский проспект», «Парк Победы», «Раменки», «Деловой центр». Всего более чем для 40 станций метро – это более 250 тыс. кв. м алюминиевой продукции.

Сотовые алюминиевые панели применялись для более чем 40 станций Московского метрополитена

РПО «Албес» предлагает широкую гамму финишных покрытий: эффект под дерево, платину, медь, сатинированный или анодированный алюминий. Декоративная отделка металла позволяет создавать уникальную текстурированную поверхность по эскизам архитекторов. Заметным преимуществом сотовых панелей является скорость монтажа.

«Современные требования задают высокие темпы строительства. Скажем, если станцию метро облицевать камнем, то на это уйдет не менее года. Алюминиевые панели же выходят со 100-процентной заводской готовностью. Их остается только своевременно доставить, установить на подготовленную систему, снять защитную пленку – интерьер станции готов», – констатирует Сергей Забегаев.

Материал для «зеленого» строительства

Российская строительная отрасль неуклонно следует главенствующей в мире концепции устойчивого развития и принципам «зеленого» строительства. Участники отрасли внедряют технологии замкнутого цикла, позволяющего увеличивать полезное пространство и естественное освещение, а по истечении срока эксплуатации здания – переработать отходы в новые строительные материалы.

Одной из ключевых задач «зеленого» строительства является снижение негативного воздействия на окружающую среду с одновременным повышением комфортности объектов недвижимости и инфраструктуры.

«Зеленое» строительство держится на триаде ESG: экономика, экология и социальная составляющая, выражаемая в строительстве в виде создания комфортной среды для человека. Примерами критериев экологичности являются энергоэффективность, зеленые материалы. К «зеленым» материалам, например, можно отнести региональные материалы (используемые максимально близко к месту производятся), материалы с переработанной составляющей и те, которые подвергаются переработке после завершения своего основного жизненного цикла. Также зелеными являются материалы, которые имеют минимальное воздействия на окружающую среду на этапах производства и эксплуатации. У таких материалов низкий углеродный и экологический след», – пояснила Марина Куприянова, заместитель генерального директора, соучредитель компании HPBS.

Примерно 80% мирового алюминия, произведенного за всю историю человечества, продолжает использоваться до сих пор. Это один из лучших экологических показателей среди конструкционных материалов. Отечественные компании уделяют повышенное внимание достижению углеродной нейтральности. Так, в июле 2023 года компания РУСАЛ (входит в состав Алюминиевой Ассоциации) объявила о выпуске алюминия марки ALLOW INERTA с удельными выбросами на уровне 0,01 тонны эквивалента CO2 на тонну металла с учетом прямых и косвенных энергетических выбросов. Данный сплав выпускается по революционной технологии на электролизерах с инертным анодом с использованием энергии гидрогенерации. И это не единственный пример.

«Существуют различные реестры с экоматериалами, на одной из таких крупнейших площадок, где свой экологического след продукты подтверждают через выпуск экологической декларации продукта (EPD), содержится более 4000 наименований, из них 132 – алюминиевые продукты. Это достаточно высокий показатель. Чем больше участников рынка будут узнавать об экологичных и экономических преимуществах алюминия, тем чаще он будет применяться. Подтвердить его экологичные свойства можно выпуском экологической декларации. Она создаст стимул для внедрения продукции в зданиях, которые подтверждают свою экологичность проведением сертификации по стандартам зеленого строительства, например, КЛЕВЕР. Такие объекты могут претендовать на зеленое финансирование, ведь система КЛЕВЕР включена в таксономию «зеленых проектов», опубликованную в Постановлении 1587 Правительства Российской Федерации. Таким образом, на рынке создается взаимосвязанный механизм, ведущий к последовательному «озеленению» строительных материалов и объектов строительства», – считает Марина Куприянова.

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