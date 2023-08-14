Машины постоянно обновляют и совершенствуют. Теперь они проходят без подзарядки не 40–50, как это было раньше, а 80 километров.

Москва приобрела новые электробусы для городских маршрутов. Об этом сообщил в своем телеграм-канале Сергей Собянин.

До конца года планируется получить около 400 электробусов отечественного производства. Они приходят по крупнейшей закупке на 1200 единиц. Больше 100 новых машин уже работают на московских маршрутах.

Инновационные российские электробусы поставляют по контрактам жизненного цикла. Это значит, что с момента передачи в парк Мосгортранса производитель несет полную ответственность за их техническую исправность в течение 15 лет.

Электробусы постоянно обновляются. Например, современные модели могут пройти без подзарядки уже 80 километров, а не 40–50, как раньше.

«Продолжаем запускать также новые экологичные маршруты. Сейчас их 90 — на 11 больше с начала года. Чтобы увеличить эти цифры, мы построили электробусный парк “Митино”. На его базе до конца 2024 года организуем 23 маршрута», — написал Мэр Москвы.

Еще один парк возводят в Новокосине (ВАО), его планируют открыть в этом году.

Источник: телеграмм-канал Сергея Собянина @mos_sobyanin