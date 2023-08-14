 

В Красноярске отремонтируют несколько участков автомобильных дорог

14 августа 2023, 16:00 363 Время чтения ≈ 1 мин
Источник: Ростендер
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В Красноярске будут выполнены работы по ремонту участков автомобильных дорог, сообщает RosTender.info.

Муниципальное казенное учреждение города Красноярска «Управление дорог, инфраструктуры и благоустройства» выберет подрядчика по итогам открытого конкурса в электронной форме.

Местом выполнения ремонтных работ являются следующие улицы Красноярска: ул. 60 лет Октября; пл. Предмостная; ул. Северо-Енисейская; ул. Монтажников; ул. Линейная от ул. Караульная до ул. Диксона; ул. Мужества от ул. Любы Шевцовой до ул. Шахтеров; ул. Гусарова, от ул. Тотмина до ул. Елены Стасовой. Гарантийный срок по верхнему и нижнему слоям покрытия, дорожным плитам и люкам, светофорным объектам составляет 5 лет, на продольную и поперечную разметку - 1 год. Окончание работ по ремонту автодорог запланировано на середину декабря 2023 года.

Контракт с победителем заключается на сумму 460 млн рублей из денежных средств бюджета города Красноярска. Заявки на участие принимаются до 30 августа.

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Метки: РОСТЕНДЕР, ИНФРАСТРУКТУРА, ДОРОГИ
Отрасль: Строительство 

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