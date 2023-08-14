Ассоциация «Глобальная энергия» и ПАО «Газпром» 14 августа 2023 г. дали старт уже третьему потоку образовательной программы «Молодой ученый 4.0», которая призвана развить у исследователей в возрасте до 35 лет навыки продвижения собственных научных изысканий в России и на международной арене.

«Энергетика была и остается одним из ключевых направлений исследований российских ученых, в частности – сотрудников ПАО «Газпром». Спектр изучаемых тем чрезвычайно разнообразен. Однако лишь некоторые работы получают широкую известность. По итогам программы «Молодой ученый 4.0» её слушатели и победители получат конкретные инструменты популяризации своих научных проектов», – заявил президент ассоциации «Глобальная энергия» Сергей Брилёв.

Участниками программы в 2023-м году вновь стали специалисты, отобранные по итогам профильных внутрикорпоративных программ ПАО «Газпром». На первом этапе они прослушают курс лекций от известных ученых и профессионалов. Затем участники приступят к созданию видеопрезентаций, которые будут основаны на их собственных материалах и докладах. Работы оценят члены рабочей группы и определят имена троих победителей. Каждый из них сможет дополнительно пообщаться с наставником из области своей профессиональной специализации.

В конце текущего года победители будут награждены дипломами ассоциации «Глобальная энергия». Они получат возможность публиковать свои статьи в научном журнале «Глобальная энергия» (выходит совместно с Санкт-Петербургским политехническим университетом Петра Великого), а также смогут написать совместную главу для следующего выпуска международного доклада ассоциации «10 прорывных идей в энергетике на следующие 10 лет», который будет представлен в июне 2024 г.

ПАО «Газпром» – член Ассоциации «Глобальная энергия», неправительственной организации, созданной в 2002 г. для поддержки исследований и инноваций в области энергетики, а также содействия развитию энергетического сотрудничества. Членами Ассоциации также являются ПАО «Россети» и ПАО «Сургутнефтегаз».

Ассоциация помогает формировать энергетику будущего, поддерживая передовые научно-технические разработки и стимулируя международное энергетическое сотрудничество в интересах всего человечества. С 2003 года Ассоциация вручает ежегодно международную энергетическую премию «Глобальная энергия». Ежегодный премиальный фонд составляет 39 млн рублей. За 20 лет существования премии её лауреатами стали 50 ученых из 16 стран: Австралии, Австрии, Великобритании, Греции, Дании, Исландии, Италии, Канады, Китая, России, США, Украины, Франции, Швейцарии, Швеции и Японии.