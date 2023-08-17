Российский оператор электродвижения и сети зарядных станций успешно привлек инвестиции через размещение акций на инвестиционной платформе Zorko. Общий объем финансирования в рамках текущего раунда составил 350 млн рублей, из которых 127 млн рублей привлечено от более чем 750 физлиц, а оставшиеся средства предоставлены основателями и стратегическими инвесторами компании. Акции Hyper будут иметь вторичный оборот на платформе Zorko.

Полученные средства будут использованы Hyper для реализации своей стратегии развития электротранспорта в регионах РФ. Для этого сеть зарядных станций Hyper увеличится до 160, а также будет доработана IT-платформа Hyper Charge Management System для предоставления сервиса клиентами, пользователями и партнерам компании.

«Успешное размещение акций Hyper подтверждает, что у населения есть большой интерес к развитию технологий в нашей стране. Новые формирующиеся немонополизированные рынки — такие как электротранспорт, являются хорошей точкой роста благосостояния для инвесторов. Мы продолжим развивать электродвижение и предлагать пользователям электромобилей современные и конкурентные продуктовые решения», — отметил основатель и генеральный директор Hyper Алексей Тихонов.

Компания Hyper основана в 2022 году. Специализируется на развитии электродвижения в России, в частности — инвестиционных проектах, направленных на перевод коммерческих, корпоративных и муниципальных автопарков с технологии ДВС на электротранспорт и созданием под это необходимой зарядной инфраструктуры в городах. Кроме того, компания разрабатывает программное обеспечение и сервисы как для владельцев ЭЗС, так и для их пользователей, внедряет алгоритмы по поиску эффективных локаций для установки ЭЗС, а также оптимизирует использование уже существующей зарядной инфраструктуры.

В 2023 году Hyper реализовал первый проект в Нижнем Новгороде, запустив вместе с партнерами сервис электротакси для жителей города. Для этого была построена разветвленная сеть из 44 быстрых ЭЗС общей мощностью 6,6 МВт, а также организована закупка местными таксопарками более 200 электрокаров. В 2023 году компания расширит проект в Нижнем Новгороде, тиражирует его в Москве, Свердловской области, Пермском крае и в ряде других регионов страны.

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