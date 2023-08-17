 

Кабели для фронта: репортаж с форума "АРМИЯ-2023"

17 августа 2023, 19:34 422 Время чтения ≈ 4 мин
Источник: RusCable.Ru
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До конца форума «АРМИЯ-2023» осталось еще 3 дня, но репортажи из Кубинки уже активно появляются появляются в новостном пространстве. В стороне не остались и кабельщики: многие именитые заводы принимают участие в подготовке и проведении мероприятия. Так, одним из главных событий вчерашнего дня стал круглый стол «Кабельная промышленность в интересах укрепления обороноспособности России», организованный ОАО «ВНИИКП». Главный обозреватель кабельных новостей на российском рынке RusCable.Ru - прямо с места событий!

Институт уже не в первый раз принимает участие в «Армии». В 2022 году ВНИИКП была организована конференция, посвященная использованию кабельной продукции для нужд оборонно-промышленного комплекса.

Модератором вчерашнего круглого стола выступил генеральный директор ВНИИКП Виталий Мещанов. Он же выступил с докладом, посвященным новым направлениям в производстве КПП. Рассказав собравшимся о достижениях российской кабельной промышленности за последнее пятилетие, Виталий Геннадьевич передал слово директору научного направления Ирине Овчинниковой. Темой ее доклада в рамках круглого стола стала радиационностойкая оптика. Ирина Александровна рассказала о совместной разработке ВНИИКП, ИРЭ им. Котельникова и Концерном «ЦНИИ «Электроприбор». Ими была создана технология радиационностойкого одномодового волокна, которая легла в основу уникальной отечественной серии бортовых кабелей специального назначения.

Далее слово было предоставлено Роману Невскому. Он рассказал об опыте взаимодействия предприятий – разработчиков и изготовителей кабельной продукции и предприятий ОПК на примере ФГУП «ВНИИА», где является действующим начальником отдела.

Следующим спикером стал генеральный директор ООО «Би Питрон» Денис Шевченко, выступивший с докладом об особенностях производства современной кабельно-жгутовой продукции.

Темой доклада генерального директора ЗАО «МЕМОТЕРМ-ММ» Бориса Васильева стали текущие передовые решения для электронно-компонентной базы и бортовых сетей в разрезе термоусаживаемых изделий.

Следующим докладчиком стал заведующий лабораторией ВНИИКП Дмитрий Харченко, который рассказал о работе над новым Государственным стандартом на силовые и контрольные судовые кабели. Как заявил Дмитрий Александрович в своем выступлении, действующий Стандарт был разработан еще в 1976 году, а потому нуждается в существенной доработке.

Одной из наиболее обсуждаемых тем круглого стола стал доклад коммерческого директора ООО НПП «Спецкабель» Сергея Лобанова, посвященный кабелям для фронта. В своем докладе спикер уделил особое внимание актуальным вопросам импортозамещения материалов и компонентов, а также тонкостям внедрения передовых решений в производственные процессы.

Последним докладчиком в рамках программы стал заместитель директора по маркетингу ООО «ТД «УНКОМТЕХ» Дмитрий Кин, который рассказал о современном производстве кабелей для РВСН, а также поделился опытом внедрения инновационных кабельных конструкций для ВПК.

Как утверждают организаторы мероприятия, дискуссия получилась достаточно продуктивной и оживленной. Участники круглого стола активно делились мнениями и предложениями, подтвердив для «Армии» статус конструктивной дискуссионной площадки и эффективного инструмента развития научно-технического потенциала страны.

Следите за новостями на RusCable.Ru: полные записи докладов – уже скоро на нашем Youtube-канале.

 

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Метки: АЭК, ВНИИКП, АРМИЯ, КРУГЛЫЙ СТОЛ, ВПК
Отрасль: ВПК (военно-промышленный комплекс) Кабельная промышленность 

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Эта новость часть сюжета Ассоциация «Электрокабель»
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