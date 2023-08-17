ЛЭП у трассы "Кола" построят почти за 14,5 миллионов рублей

В Мурманске построят новую линию электропередач. На ее установку из областного бюджета потратят почти 14, 5 миллионов рублей. Соответствующее постановление подписано полномочным представителем Губернатора в Мурманской областной Думе Оксаной Демченко.

Средства на эти цели поступили в Минстрой региона. Теперь министерство перечислит их муниципалитету.

ЛЭП возведут в районе пересечения улицы Шевченко и трассы «Кола». Установка сможет обеспечить инженерной инфраструктурой земельные участки, на которых в скором времени появятся дома многодетных семей. Территории были ранее выделены таким родителям Кольского Заполярья.