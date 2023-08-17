ЛЭП у трассы "Кола" построят почти за 14,5 миллионов рублей

Ассоциация "Электрокабель" продолжает проект
В Мурманске построят новую линию электропередач. На ее установку из областного бюджета потратят почти 14, 5 миллионов рублей. Соответствующее постановление подписано полномочным представителем Губернатора в Мурманской областной Думе Оксаной Демченко.
Средства на эти цели поступили в Минстрой региона. Теперь министерство перечислит их муниципалитету.
ЛЭП возведут в районе пересечения улицы Шевченко и трассы «Кола». Установка сможет обеспечить инженерной инфраструктурой земельные участки, на которых в скором времени появятся дома многодетных семей. Территории были ранее выделены таким родителям Кольского Заполярья.
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