​375 разрешений на строительство выдано за семь месяцев 2023 года в столице, сообщил заместитель мэра Москвы по вопросам градостроительной политики и строительства Андрей Бочкарёв.

«Мы продолжаем реализацию намеченных планов по перспективному строительству в столице. С начала года оформлено 375 разрешений более чем на 8,6 млн кв. метров недвижимости. Традиционно большая часть разрешений выдана на возведения жилья – застройщики получили документацию для начала работ на 134 площадках общей площадью 6 млн «квадратов», – сказал Андрей Бочкарёв.

По словам главы Стройкомплекса, в ходе реализации программы реновации началось строительство 68 домов для переселения жителей старых пятиэтажек.

«Помимо этого, в городе появится еще 44 образовательных учреждения, 13 объектов здравоохранения, 13 промышленных комплексов и девять спортивных объектов», –уточнил Бочкарёв.

Заммэра пояснил, что по выданным разрешениям за счет бюджетных средств построят 3,3 млн кв. метров недвижимости, в то время как девелоперы инициировали возведение 5,3 млн «квадратов».

«Эти показатели свидетельствуют о сохранении благоприятного инвестиционного климата в столице за счет принятых мер поддержки бизнеса правительством Москвы в условиях беспрецедентного санкционного давления. Сегодня мы видим, что девелоперы готовы строить не только жилье, но и социальные, коммерческие и промышленные объекты», – подчеркнул глава Стройкомплекса.

Председатель Мосгосстройнадзора Игорь Войстратенко добавил, что лидерство по количеству выданных разрешений среди административных округов традиционно принадлежит Троицкому и Новомосковскому округам – здесь оформлено 73 документа на капитальные объекты общей площадью свыше 1,47 млн кв. метров.

«В исторических границах Москвы первенство принадлежит ЗАО, где одобрено возведение более 1,11 млн кв. метров – 48 объектов, в САО площадь будущих строений составит 910 тыс. кв. метров – 37 объектов. Замыкает тройку округов-лидеров ЮВАО – в округе появится 812 тыс. кв. метров недвижимости – 41 объект», – пояснил Игорь Войстратенко.

Среди значимых для жителей Москвы зданий и сооружений, к строительству которых приступили в 2023 году – образовательный комплекс, объединяющий школу на 1275 учеников и детский сад на 350 воспитанников в пос. Сосенское, учебные корпуса на 1150 и 1100 мест в пос. Московский.

В Зеленограде построят физкультурно-оздоровительный комплекс с бассейном, современные спортивные центры появятся в районе Останкинский, Северное Бутово, Гольяново.

Уникальный музейный комплекс станет культурной точкой притяжения в Хамовниках. В нем специалисты создадут экспозицию, посвященную 500-летию основания Московского Новодевичьего монастыря.

Новый корпус мясокомбината построят в районе Ново-Переделкино. Одобрена реконструкция санатория «Ерино» в Новой Москве.

Эти объекты, как и другие здания, строящиеся в городе, будут находится под контролем инспекторов Мосгосстройнадзора на всех этапах возведения.