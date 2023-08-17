Филиал АО «СО ЕЭС» «Региональное диспетчерское управление энергосистемы Республики Башкортостан» (Башкирское РДУ) обеспечил режимные условия для ввода в работу линии электропередачи (ВЛ) 110 кВ Бурибай – Рудничная.

Новая линия электропередачи с устройствами релейной защиты и противоаварийной автоматики введена в эксплуатацию после успешного завершения комплексных испытаний.

Включение в работу ВЛ 110 кВ протяженностью 36 километров, построенной компанией ООО «Башкирэнерго», входит в финальный этап реализации проекта по созданию нового питающего центра в энергосистеме Республики Башкортостан для обеспечения электроснабжения производственных объектов Юбилейного медно-колчеданного месторождения, разрабатываемого ООО «Башкирская медь». Первый этап включал строительство и ввод в работу подстанции (ПС) 110 кВ Рудничная в Хайбуллинском районе Республики Башкортостан с заходами существующей ВЛ 110 кВ Бузавлык – Юбилейная.

«Реализация проекта по развитию сетевой инфраструктуры энергосистемы Республики Башкортостан повышает надежность электроснабжения предприятий горнодобывающей отрасли и обеспечивает дополнительные возможности для технологического присоединения к электрическим сетям новых промышленных потребителей», – отметил директор Башкирского РДУ Олег Пустовалов.

В ходе строительства ВЛ 110 кВ Бурибай – Рудничная Башкирское РДУ принимало участие в рассмотрении и согласовании технического задания, проектной и рабочей документации, формировании графика ввода оборудования, разработке и согласовании программы постановки сетевого объекта под напряжение. Специалисты Башкирского РДУ выполнили расчеты электроэнергетических режимов территориальной энергосистемы с учетом ввода в работу линии электропередачи, произвели расчет параметров настройки (уставок) устройств релейной защиты и противоаварийной автоматики ВЛ 110 кВ Бурибай – Рудничная и прилегающей сети энергосистемы Республики Башкортостан, протестировали телеметрические системы сбора и передачи информации в региональный диспетчерский центр Системного оператора.