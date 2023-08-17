 

Жители ЗАТО Светлый встанут на коньки

17 августа 2023, 14:30 450 Время чтения ≈ 1 мин
Источник: ФАУ "Главгосэкспертиза России"
Авторы и источники / Правообладателям
Фото: viarprodesign/Freepik

Фото: viarprodesign/Freepik

Государственное автономное учреждение «Саратовский региональный центр экспертизы в строительстве» выдало положительное заключение по итогам рассмотрения проектной документации и результатов инженерных изысканий на строительство ледовой арены в ЗАТО Светлый. Экспертная организация подключена к ЕЦПЭ.

На территории Закрытого административно-территориального образования Светлый Саратовской области находится Таманское ракетное соединение. Председатель Государственной Думы Вячеслав Володин взял над поселком шефство и предложил подготовить проект строительства ледовой арены для школьников.

Согласно документации, одобренной региональной экспертизой, комплекс с ледовым катком будет крытый – жители ЗАТО Светлый смогут посещать его круглый год. В здании обустроят инфраструктуру для занятий хоккеем и фигурным катанием.

Ледовая арена станет не только местом, где школьники смогут реализовать спортивные амбиции, но и центром молодежного и семейного досуга.*

Застройщик – Муниципальное общеобразовательное учреждение «Средняя общеобразовательная школа №2 им. В.А. Коновалова» городского округа закрытого административно-территориального образования Светлый Саратовской области.

Проектировщик – ООО «РемСтройПроект», ООО «Ремэкспо Ледовые технологии».

*Информация подготовлена на основе открытых источников.

Обсудить на форуме
Метки: ГЛАВГОСЭКСПЕРТИЗА, ИНФРАСТРУКТУРА
Отрасль: Строительство 

Присоединяйтесь к порталу RusCable.Ru в Телеграм
Актуальные новости, обзоры и публикации портала в удобном формате.

Подписаться

Нашли ошибку? Выделите и нажмите Ctrl + Enter

Эта новость часть сюжета Кабельные полимеры
Другие новости сюжета:
01.07.2022
Союз переработчиков пластмасс добился снижения цен на базовые полимеры – эксперты оценили ожидаемый эффект для отрасли
16.09.2021
Новые сополимеры этилена и винилацетата для высоконаполненных кабельных компаундов
22.06.2023
21 июня 2023 года состоялась МЕЖДУНАРОДНАЯ ОНЛАЙН-КОНФЕРЕНЦИЯ POLYCAB: Полимеры в кабельной промышленности: современные материалы и технологии
17.08.2023
Энергоблок БН-800 Белоярской АЭС выведут в планово-предупредительный ремонт с элементами модернизации
12.12.2019
"МЕТАКЛЭЙ" принимает участие в форуме "Полимеры России и СНГ"
Другие новости рубрики Инвестиции
Нужен кабель? Оформи заявку бесплатно