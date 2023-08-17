Жители ЗАТО Светлый встанут на коньки

Государственное автономное учреждение «Саратовский региональный центр экспертизы в строительстве» выдало положительное заключение по итогам рассмотрения проектной документации и результатов инженерных изысканий на строительство ледовой арены в ЗАТО Светлый. Экспертная организация подключена к ЕЦПЭ.

На территории Закрытого административно-территориального образования Светлый Саратовской области находится Таманское ракетное соединение. Председатель Государственной Думы Вячеслав Володин взял над поселком шефство и предложил подготовить проект строительства ледовой арены для школьников.

Согласно документации, одобренной региональной экспертизой, комплекс с ледовым катком будет крытый – жители ЗАТО Светлый смогут посещать его круглый год. В здании обустроят инфраструктуру для занятий хоккеем и фигурным катанием.

Ледовая арена станет не только местом, где школьники смогут реализовать спортивные амбиции, но и центром молодежного и семейного досуга.*

Застройщик – Муниципальное общеобразовательное учреждение «Средняя общеобразовательная школа №2 им. В.А. Коновалова» городского округа закрытого административно-территориального образования Светлый Саратовской области.

Проектировщик – ООО «РемСтройПроект», ООО «Ремэкспо Ледовые технологии».

*Информация подготовлена на основе открытых источников.