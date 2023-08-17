В период с 15 по 17 августа 2023 года в г. Худжанд (Таджикистан) проходит Международная научно-практическая конференция «Роль женщин в науке».

Формат участия - гибридный.

На пленарной сессии конференции отметили, что сегодня женщины вносят свой вклад в развитие сферы образования, в частности, в развитие точных наук и своими научными достижениями играют существенную роль в прогрессе общества. Целью отмеченного является равный доступ женщин и девушек к достижениям и развитию науки, техники и инноваций, обеспечивающий гендерное равенство в этой сфере.

Говоря о вкладе женщин и девушек в развитие науки отметили тенденцию мирового сообщества на всестороннее поощрение и привлечение женщин и девочек в науку, а это в свою играет жизненно важную роль в обеспечении разнообразия научных исследований, расширении круга талантливых исследователей и привнесении новых перспектив.

Официальный представитель от России в сообществе «Женщины в энергетике» СИГРЭ, представитель НИК В3 РНК СИГРЭ Ю.В. Жилкина приняла участие в онлайн-сессии конференции.

В программе конференции: доклады и презентации научных работников из различных сфер деятельности.

Присоединиться к Конференции можно онлайн по ссылке.