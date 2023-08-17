Ассоциация "Электрокабель" продолжает проект
Филиал ПАО «Россети» – МЭС Юга завершил модернизацию подстанций 500 кВ «Буденновск» и 330 кВ «Прикумск» в Ставропольском крае. В результате повышена надежность электроснабжения потребителей восточных районов Ставрополья, где проживает 300 тыс. человек. Объем инвестиций – 177 млн рублей.
Энергетики смонтировали на объектах 27 комплексов микропроцессорных устройств релейной защиты и противоаварийной автоматики (РЗА). Оборудование произведено в России, оно компактнее и надежнее применяемых ранее микроэлектронных аналогов. Срок службы установленных систем – 25 лет.
Новое поколение устройств РЗА имеет функцию непрерывной самодиагностики, позволяет контролировать работу электрооборудования дистанционно, характеризуется быстродействием и многофункциональностью.
Суммарная мощность подстанций 500 кВ «Буденновск» и 330 кВ «Прикумск» составляет 1 402 МВА. Энергообъекты обеспечивают передачу электроэнергии Буденновской ТЭС и Ростовской АЭС – крупнейшей генерации на юге России.
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