В рамках экспозиции Международного военно-технического форума «Армия-2023» холдинг «СИБЕР» Госкорпорации Ростех демонстрирует специализированное оборудование в области комплексной безопасности, которое может использоваться как для защиты гражданских и промышленных объектов, так и для решения ряда задач в рамках специальной военной операции.

Новинка этого года – сетчатое заграждение, предназначенное для защиты стационарных объектов от угроз, исходящих от беспилотных летательных аппаратов, в том числе с активной нагрузкой. Укрытие выполнено из металлических тросов, скрепленных специальными карабинами по принципу рыболовной сети: при воздействии беспилотника происходит гашение кинетической энергии по аналогии с попаданием мячика в сетку. За счет такого способа крепления конструкция обладает высокими прочностными характеристиками: в случае повреждения отдельных секций целостность конструкции может быть оперативно восстановлена путем опрессовки, сварка не требуется. Кроме того, у заграждения отсутствует жесткая фиксация полотна, что защищает конструкцию от деформации и провисания в условиях разных температурных режимов.

Среди перспективных решений, представленных на стенде «СИБЕР», – оптико-электронная тепловизионная система наблюдения, предназначенная для стационарной и мобильной охраны объектов. Система оснащена высокочувствительными матрицами с разрешением 640х512 пикселей, светосильными объективами с фокусным расстоянием от 9 до 35 мм и цифровым выходом. Камера тепловизора имеет высокую скорость позиционирования – угол поворота на 360 градусов по азимуту может осуществляться со скоростью от 0,1 до 220 градусов в секунду. Угол обзора камеры составляет 17 градусов, что позволяет обнаружить объект на расстоянии в 1 км, а уверенно идентифицировать – на расстоянии 0,6 км. Дополнительными преимуществами системы являются низкое потребление энергии (мощность составляет всего 40 Вт) и возможность питания от различных источников, в том числе от сети 220 В, сети бортового питания и аккумуляторной батареи, возможность кругового сканирования в режиме 24/7 и класс защиты IP66, что позволяет использовать устройство при любой погоде, в том числе и с возможностью погружения в воду на глубину до метра. Система проста в использовании, а для обучения операторов требуется чуть более двух часов.

«Традиционно в рамках выставки особое внимание уделяется инженерно-техническим решениям. Этот год не стал исключением. Представленные входящим в холдинг «СИБЕР» Научно-инжиниринговым центром технических средств охраны решения уже успешно используются для решения задач в рамках СВО и имеют серьезные перспективы для применения на стратегически важных объектах Госкорпорации», – отметил генеральный директор «СИБЕР» Владимир Капыш.

Наряду с НИЦ ТСО свои продукты и услуги в сфере физической охраны и пожарной безопасности в ходе выставки представляют и другие дочерние организации холдинга: «РТ-Охрана», «РТ-Пожарная безопасность» и «РТО-Гард». На стенде холдинга можно увидеть специальные средства, используемые работниками ведомственной охраны Ростеха, а также пожарно-спасательное оборудование.