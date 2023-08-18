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18 августа 2023, 17:40 344 Время чтения ≈ 5 мин
Источник: RusCable.Ru
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Аналитический центр RusCable следит за тенденциями кабельного рынка и делится с подписчиками RusCable.Плюс самой актуальной информацией каждую неделю. Рассказываем, чем запомнились прошедшие пять рабочих дней.

Новая продукция и сертификаты

На прошедшей неделе сертификатов и деклараций на кабельно-проводниковую продукцию зарегистрировано не было.

Новые производства

На этой неделе в кабельной промышленности было зарегистрировано 4 новых юридических лица, из которых 2 являются Обществами с ограниченной ответственностью, и 2 - Индивидуальными предпринимателями:

  • ООО "Промкабельконтакт" (г. Москва, ИНН: 7751263006). Основной вид деятельности: Производство прочих проводов и кабелей для электронного и электрического оборудования.
  • ООО "Энергоформ Инжиниринг" (г. Уфа, ИНН: 245971419). Основной вид деятельности: Производство электроустановочных изделий.
  • ИП Северенюк Лилия Алексеевна (г. Хабаровск, ИНН: 272104148213). Основной вид деятельности: Производство прочих проводов и кабелей для электронного и электрического оборудования.
  • ИП Нахмедова Наргиля Байрамовна (г. Москва, ИНН: 773613630240). Основной вид деятельности: Производство прочих проводов и кабелей для электронного и электрического оборудования. 

Рынок полимеров

Индекс полимеров по сравнению с прошлой неделей вырос на 4%, что обусловлено резким ростом оптовых цен на пластикаты И-40.

Индекс занятости и рынок труда

За прошедшую неделю было отмечено первое за квартал снижение количества вакансий в кабельной промышленности. При этом падение можно назвать несущественным, поскольку составило оно всего 8 объявлений в абсолютном отношении, или 0,002% от общего количества вакансий. Индекс занятости населения по прежнему составляет 0,32, что означает, что на каждую вакансию от работодателя в кабельной отрасли приходится около 3 резюме. Таким образом, по сравнению с прошлой неделей Индекс не изменился.

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Торговая активность и цены на кабель

Индекс торговой активности составил по итогам прошлой недели 44,05 ед., что означает, что на 100 объявлений продавцов приходится около 44 покупателей. Таким образом, по сравнению с прошлой неделей индекс возрос на 0,01 п.п.

Индекс ВВГ (средняя стоимость ВВГ-Пнг(А)-LS 3х2.5) резко упал, полностью нивелировав резкий скачок цен не прошлой неделе. Если рост по состоянию на 11 августа составил 11.8% в неделю, то падение по итогам прошедших пяти дней составило 11,2%. 

Согласно данным сервиса RusCable.Тендеры среднее предложение оптовых поставщиков кабельной продукции на этой неделе составило 7259 рублей за 100 метров кабеля - на 1,03% ниже, чем на прошлой неделе.

Розничные цены на кабель

Минимальная средняя цена на ВВГ-Пнг(А)-LS 3х2.5 среди российских маркетплейсов – 8542 рубля (Ozon). Минимальное предложение среди российских маркетплейсов по итогам недели составило 6138 рублей (Ozon).

Индекс маркетплейса (усредненное предложение по пяти крупнейшим маркетплейсам в России: Ozon, Wildberries, AliExpress, Яндекс.Маркет, СберМегаМаркет) по итогам недели был снижен на 14,5%, что в абсолютном отношении вернуло показатели потребительских цен на уровень начала августа (напомним, что на прошлой неделе в связи с резким скачком курсов валют кабель ВВГ на российских маркетплейсах единовременно подорожал более чем на 13,6%).

Цены дистрибьюторов

Предложения дистрибьюторов на протяжении прошедшей недели колебались в диапазоне от 8300 до 11760 рублей за 100 метров кабеля.

Результаты опросов и исследований

Каждую неделю портал RusCable проводит опросы представителей кабельной отрасли на актуальные темы. На прошлой неделе мы поинтересовались у посетителей форума, готовы ли они платить больше за кабель, если это приведет к увеличению производительности сети. 63,64% опрошенных оказались готовыми к такой возможности, мнения же остальных форумчан разделились поровну: 18,18% принимают решения исходя из масштаба и характера изменений, а 18,18% выбирают из предложенных наиболее доступные варианты.

Аналитика представлена Аналитическим центром RusCable.Ru. Данные актуальны по состоянию на 18 августа 2023 года.

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Метки: ПЛЮС, АНАЛИТИКА
Отрасль: Кабельная промышленность 

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