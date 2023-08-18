Научно-производственный центр компетенций в сфере развития беспилотных авиационных систем (БАС) появится в особой экономической зоне технико-внедренческого типа (ОЭЗ ТВТ) "Санкт-Петербург". Об этом в пятницу сообщил ТАСС председатель комитета по промышленной политике, инновациям и торговле Санкт-Петербурга Кирилл Соловейчик.

"В городе есть мощная научная, производственная и образовательная база, что позволяет создать на территории Петербурга научно-производственный центр компетенций в сфере развития беспилотных авиационных систем. Санкт-Петербург обладает всей необходимой для этого инфраструктурой. Важно сейчас в соответствии с принятой стратегией развития беспилотной авиации сделать уверенный шаг вперед. Для реализации проекта и создания крупного НПЦ БПЛА возможно использование инфраструктуры особой экономической зоны технико-внедренческого типа в Санкт-Петербурге", - сказал он.

Как сообщил ТАСС вице-губернатор Петербурга Кирилл Поляков, город производит 30% всех беспилотников в стране.

"В первую очередь мы говорим о гражданском использовании беспилотных технологий. Петербург подал заявку о введении специального правового режима, чтобы мы могли в рамках городской мобильности использовать беспилотные технологии. Активно двигаемся в этом направлении", - сказал он.

По словам Соловейчика, в 2024 году в Петербурге ожидается существенный рост производства БПЛА.

Разработка и производство БПЛА

В Петербурге более 20 компаний занимаются разработкой и производством беспилотных летательных аппаратов, а также ведут научно-исследовательские и опытно-конструкторские работы в области развития БАС. Среди основных предприятий, которые специализируются в этой отрасли, можно выделить "Радар ммс", "Геоскан", СТЦ и "Навигатор".

Активно ведется работа и с вузами, в частности, с Санкт-Петербургским государственным электротехническим университетои ЛЭТИ им. В. И. Ульянова (Ленина), Балтийским государственным техническим университетом "Военмех" им. Д. Ф. Устинова, Санкт- Петербургским государственным университетом аэрокосмического приборостроения, Санкт-Петербургским политехническим университетом Петра Великого, а также Санкт-Петербургским государственным университетом телекоммуникаций им. проф. М. А. Бонч-Бруевича.

В Петербурге более 27 тыс. человек обучается по направлениям, которые связаны с проектированием и производством БАС. План ежегодного выпуска превышает 6 тыс. человек.