В Южно-Сахалинске построят водозабор

В Южно-Сахалинске будут выполнены строительно-монтажные работы по объекту: Строительство водозабора Южный, сообщает RosTender.info.

Общество с ограниченной ответственностью «РВК-Сахалин» определит подрядчика по итогам конкурентного отбора.

Основными объектами строительства являются водопроводная насосная станция второго подъема, резервуары чистой воды, павильоны водозаборных и наблюдательных скважин, контрольно-пропускной пункт, инженерно-технические средства охраны площадки, ливневые очистные сооружения, водоводы. Также необходимо выполнить благоустройство и озеленение территории. Гарантийные обязательства на работы действуют не менее 5 лет. Окончание строительства объекта запланировано на конец августа 2025 года.

Контракт с победителем заключается на сумму 1,9 млрд рублей из денежных средств инвестиционной программы. Заявки на участие принимаются до 30 августа.