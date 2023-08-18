 

В Южно-Сахалинске построят водозабор

18 августа 2023, 17:15 303 Время чтения ≈ 1 мин
Источник: Ростендер
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В Южно-Сахалинске будут выполнены строительно-монтажные работы по объекту: Строительство водозабора Южный, сообщает RosTender.info.

Общество с ограниченной ответственностью «РВК-Сахалин» определит подрядчика по итогам конкурентного отбора.

Основными объектами строительства являются водопроводная насосная станция второго подъема, резервуары чистой воды, павильоны водозаборных и наблюдательных скважин, контрольно-пропускной пункт, инженерно-технические средства охраны площадки, ливневые очистные сооружения, водоводы. Также необходимо выполнить благоустройство и озеленение территории. Гарантийные обязательства на работы действуют не менее 5 лет. Окончание строительства объекта запланировано на конец августа 2025 года.

Контракт с победителем заключается на сумму 1,9 млрд рублей из денежных средств инвестиционной программы. Заявки на участие принимаются до 30 августа.

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Метки: РОСТЕНДЕР, ИНФРАСТРУКТУРА, САХАЛИН
Отрасль: Строительство 

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