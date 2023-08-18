В центре Москвы появится "Empire State Building"

В центре Москвы на Ленинградском шоссе в тестовом режиме 17 августа запустили архитектурную подсветку здания «ALCON Tower». Окончательно небоскреб будет введен в эксплуатацию осенью 2023 года.

Примером подобного проекта является «Empire State Building» в Нью-Йорке, где нижняя часть здания имеет монохромный белый свет, верхняя - различную динамическую подсветку.

Здания схожей архитектуры подсвечиваются следующим образом: нижние ярусы освещаются статическим белым светом, а верхний шпиль небоскреба выделяется яркими красками с использованием разных программируемых сценариев освещения. По проекту разработчиков, компании Svet Expert, предусмотрена установка более 700 световых единиц мощностью от 10Вт до 300Вт. Всё световое оборудование энергосберегающее, поэтому общепотребляемая мощность архитектурной подсветки не превышает 20 кВт, что позитивно сказывается на энергетической нагрузке города.

— В ходе реализации проекта архитектурного освещения мы столкнулись с интересной задачей, для достижения задуманной концепции, было необходимо «подружить» визуально и технически более 10 типов световых приборов , — рассказала генеральный директор компании Svet Expert Екатерина Крымская. — Нижний блок многофункционального комплекса подсвечивается монохромными светильниками с возможностью управления световым потоком, настройкой цвета световой заливки. Мы настроили плавный запуск фасадной подсветки от нижнего яруса к верхней части высотного строения. В каждом оконном проеме установлен специальный светильник с тороидальной оптикой, который выделяет окно, но не допускает попадания света на само окно и не создает дискомфорт жителям.

Важнейшим этапом реализации концепции освещения был шпиль, — добавила Екатерина Крымская. Сложность установки светотехнического оборудования на остроконечной конструкции состояла в его высоте, в расчетах ветровых нагрузок, в установке кронштейна более 1 метра, на котором крепятся мощные прожекторы 200-300 Вт.

Современные тенденции в строительстве все чаще ориентируются на возведении небоскребов, историческом ядре нашей столицы всё чаще можно увидеть строящиеся высотные здания, башни. Соотношение многоэтажных построек и малоэтажных проектов практически сравнялось, а высотки обгоняют «старый фонд», по данным аналитиков, более 40% новостроек в Москве возводятся от 10 до 17 этажей.

В инженерии возведение небоскребов и многоэтажных объектов считается «высшим пилотажем», поскольку на каждом этапе строительства применяются отдельные технологии со сложнейшими расчетами, правилами и нормами.

Svet Expert - международная светотехническая компания, предоставляющая полный комплекс услуг на рынке архитектурно-художественного освещения. С момента основания в 2004 году компания реализовала более 500 проектов в четырех странах мира. Сегодня Svet Expert - один из лидеров на рынке архитектурно-художественного освещения в России и Европе. Среди заказчиков компании - администрации городов, промышленные холдинги, крупные застройщики, управляющие компании, торговые и бизнес-центры, государственные и частные организации. Svet Expert обладает всем перечнем необходимых для работы лицензий и сертификатов, включая лицензию на осуществление деятельности по сохранению объектов культурного наследия народов Российской Федерации.

«Alcon Tower» - 168-метровый небоскреб, расположенный в Беговом районе Москвы. Внешний вид здания напоминает знаменитые сталинские высотки. Как и свойственно советской архитектуре ар-деко, проектом предусмотрено использование дорогих и качественных отделочных материалов. Осовремененное использование мотивов итальянского ренессанса, абсолютная симметрия, иерархия корпусов – все эти элементы заложены в ЖК «Alcon Tower». Высотное строение является доминантой премиального района Бегового, расположенного около центра нашей столицы. Многофункциональный комплекс «Alcon Tower» навсегда изменил восприятие панорамы Ленинградского проспекта.