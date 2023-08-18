Компания «СХК Михайловский» создаст на территории опережающего развития (ТОР) «Михайловский» в Приморском крае высокотехнологичный тепличный комплекс для выращивания огурцов, томатов и салата. Для организации хранения и поставок продукции оптовым и розничным потребителям будет построен логистический комплекс. Ввести созданные с использованием инструментов государственной поддержки объекты в эксплуатацию планируется в 2025 году. По соглашению с Корпорацией развития Дальнего Востока и Арктики (КРДВ) будет инвестировано 816,7 млн рублей, создано 78 рабочих мест.

«Целью проекта является не только производство высококачественной продукции в объеме нескольких сотен тонн в год, но и ее эффективная реализация на рынке. Планируем продавать томаты, огурцы и салат как оптом, так и в розницу, осуществляя поставки на рынки, в супермаркеты и рестораны. Для обеспечения стабильности поставок, качества продукции и оптимальной стоимости намерены заключать долгосрочные договоры с партнерами и клиентами», - сообщила генеральный директор ООО «СХК Михайловский» Олеся Матвеева.

Она добавила, что. для регулирования микроклимата и обеспечения максимального урожая в теплицах будут использоваться современные системы автоматического контроля и управления, а также системы полива и удобрения. Чтобы получать наилучшие результаты компания подберет наиболее подходящие сорта овощей, учитывая местный климат и потребности рынка.

Тепличный комплекс будет состоять из 20 теплиц, площадь каждой составит 3 тыс. кв. м, рассадочного цеха, котельной и открытой площадки для размещения оборудования. Логистический комплекс будет включать два отапливаемых склада площадью 10 тыс. кв. м каждый, административно-бытового корпуса, котельной и открытой площадки для погрузо-разгрузочных работ.

По мнению Олеси Матвеевой, проект выращивания свежих овощей представляет собой перспективное направление для бизнеса, который может обеспечить высокую рентабельность и успешное развитие компании благодаря использованию современных технологий и оборудования, а также мерам государственной поддержки, которые помогут быстро и без высоких затрат развернуть производство и уверенно работать первые годы.

«Компании, как резиденту ТОР, доступны многие меры государственной поддержки. Главными из них являются инфраструктурное обеспечение и предоставление земли. Инвестор получит 14,5 га земли в Михайловском районе Приморья, а также возможность подключения к сетям электроснабжения, газоснабжения, водоснабжения и водоотведения, ливневой канализации для обеспечения будущих объектов – тепличного и логистического комплексов. Кроме того, учитывая значительное число создаваемых рабочих мест, предприятию окажет поддержку льгота по снижению страховых взносов с 30% до 7,6% на 10 лет. Мы сопровождаем резидента на всех бизнес-этапах, помогаем в оформлении документов, а в будущем будем готовы оказать поддержку в сбыте продукции», - сказал заявил заместитель генерального директора по сопровождению инвестиционных проектов КРДВ Сергей Скалий.

ТОР «Михайловский» расположена на землях Михайловского, Спасского, Яковлевского, Хорольского и Черниговского муниципальных районов, Уссурийского и Арсеньевского городских округов Приморского края. По соглашениям с КРДВ здесь реализуется 24 проекта, которым предоставляются меры государственной поддержки. В настоящее время успешно реализованы восемь проектов по созданию животноводческих комплексов, теплиц и агроферм по выращиванию сельскохозяйственных культур.