ТК РНК СИГРЭ информирует:

1. О создании в рамках исследовательского комитета (SC):

B2 - новой рабочей группы (WG) TOR-WG B2.89_Impact of rain upon the characteristics of corona discharge from HV AC and DC overhead transmission lines.

C4 - новой рабочей группы (WG) TOR-WG C4.76_Overvoltage protection in switching inductive devices with vacuum circuit breaker.

B4/C4 - новой совместной рабочей группы (JWG) TOR-JWG B4_C4.97_Benchmarking of simulation Models for control interaction in meshed AC networks with multiple converters.

2. С общей информацией, формами и образцами документов, необходимых для принятия решения о членстве в WGs, можно ознакомиться по ссылке.

3. Количество членов WGs от одной страны ограничено и составляет 1 эксперт от страны, имеющий опыт работы + 1 эксперт-представитель молодежной аудитории специалистов.

4. С контактными данными Представителей РНК СИГРЭ в соответствующих SCs, которым необходимо направить подготовленные документы, можно ознакомиться в таблице по ссылке.

5. Контактные данные Председателей и Секретарей соответствующих SCs, которым Представитель РНК СИГРЭ, после согласования с ТК РНК СИГРЭ, передаст подготовленные кандидатами документы:

SC B2 Chairperson: Pierre Van DYKE, vandyke.pierre@hydroquebec.com

SC B2 Secretary: Vivek T. CHARI, vivek@tagcorporation.net

SC B4 Chairperson: Joanne HU, j.hu@rbjengineering.com

SC B4 Secretary: Rebecca OSTASH, rostash@tgs.biz

SC C4 Chairperson: Marta VAL ESCUDERO, marta.valescudero@eirgrid.com

SC C4 Secretary: Genevieve LIETZ, g.lietz@ieee.org

Окончательное решение о принятии кандидатов в качестве членов WGs будет приниматься Председателями соответствующих исследовательских комитетов (SCs) СИГРЭ, о котором будет сообщено по эл. почте кандидата.