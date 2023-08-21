Более 1 млрд рублей выделят из федерального бюджета на строительство нового участка набережной в Саратове - от моста до поселка Затон, сообщается в Telegram-канале "Володин. Саратов", посвященном региональным проектам председателя Госдумы Вячеслава Володина.

"О решениях, которые приняты в плане финансирования, за счет средств федерального бюджета, - строительство набережной в Саратове, в районе Затона. В рамках трехлетней программы мы должны реализовать этот проект. Область со своей стороны принимает участие в этом году, финансируя его немногим более 300 млн. Со стороны федерального центра будет поддержка в объеме 1,16 млрд [рублей]", - приводятся слова Володина.

Завершить работы планируют к 2026 году. После ввода нового участка длина саратовской набережной вырастет почти до 9 км. Сейчас длина набережной составляет 6,4 км, она является самой протяженной среди крупных городов на Волге.