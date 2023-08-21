 

Более 1 млрд рублей выделят из федерального бюджета на новый участок набережной в Саратове

21 августа 2023, 14:45 237 Время чтения ≈ 1 мин
Источник: ТАСС

Более 1 млрд рублей выделят из федерального бюджета на строительство нового участка набережной в Саратове - от моста до поселка Затон, сообщается в Telegram-канале "Володин. Саратов", посвященном региональным проектам председателя Госдумы Вячеслава Володина.

"О решениях, которые приняты в плане финансирования, за счет средств федерального бюджета, - строительство набережной в Саратове, в районе Затона. В рамках трехлетней программы мы должны реализовать этот проект. Область со своей стороны принимает участие в этом году, финансируя его немногим более 300 млн. Со стороны федерального центра будет поддержка в объеме 1,16 млрд [рублей]", - приводятся слова Володина.

Завершить работы планируют к 2026 году. После ввода нового участка длина саратовской набережной вырастет почти до 9 км. Сейчас длина набережной составляет 6,4 км, она является самой протяженной среди крупных городов на Волге.

Обсудить на форуме
Метки: ИНВЕСТПРОЕКТ, ИНФРАСТРУКТУРА
Отрасль: Строительство 

Подпишитесь на бесплатный еженедельный журнал RusCable Insider
Уже больше 3000+ подписчиков с нами! Главные новости и дайджест за неделю в удобном формате!

Подписаться

Нашли ошибку? Выделите и нажмите Ctrl + Enter

Другие новости рубрики Инвестиции
Нужен кабель? Оформи заявку бесплатно