Специалисты Талицких электрических сетей филиала «Россети Урал» - «Свердловэнерго» выполнили комплекс мероприятий по выносу линии электропередачи, классом напряжения 0,4 кВ с дорожного полотна на участке автодороги общего пользования местного значения деревень Шаламы-Соколова-Сапегина. Специалисты энергокомпании заменили 48 деревянных опор на железобетонные, смонтировали порядка 1 км самонесущего изолированного провода. Данный провод обладает улучшенными эксплуатационными характеристиками и высоким уровнем безопасности.

Кроме того, в рамках реализации проекта по переносу линии электропередачи энергетики обновили 36 наружных вводов в частные домовладения трёх населенных пунктов: Шаламы, Соколова, Сапегина, а также у ФАП, библиотеки и магазина. Специалисты заменили участки провода, которые являются важной частью в схеме подачи электроэнергии непосредственно к потребителю.

В результате выполненных мероприятий филиал «Свердловэнерго» обеспечил возможность выполнения реконструкции этой автомобильной дороги. Также качественное электроснабжение жителям трёх населённых пунктов, в которых проживает порядка 260 человек.

Проект реконструкции дороги появился после коллективного обращения жителей этих деревень в адрес властей с мольбой о помощи. В связи со спецификой местности и отсутствия твердого дорожного покрытия передвижение по данным населенным пункта, в весеннюю и осеннюю распутицу было очень затруднено, а особенно тяжело было выбираться из самого крайнего населенного пункта д. Сапегина. Школьные автобусы не могли доехать за детьми, школьникам приходилось добираться до ближайшей остановки, а это 5 км бездорожья пешком. Порой пользовались тракторами или даже конной упряжью.

Договор на переустройство сетей был заключен компанией с администрацией Байкаловского сельского поселения на сумму 3 млн. руб.