За семь месяцев 2023 года специалисты филиала «Россети Юг» – «Калмэнерго» отремонтировали в Ики-Бурульском районе Калмыкии 23 трансформаторные подстанции 0,4-10 кВ и более километра воздушных линий электропередачи различного класса напряжения.

На подстанциях энергетики привели в нормативное состояние ключевое оборудование, предназначенное для приёма, преобразования и распределения электроэнергии конечным потребителям. На линиях электропередачи распределительной сети заменили более 30 опор и 150 поврежденных изоляторов.

Выполненный ремонт позволит повысить надежность электроснабжения более 4,5 тысячи жителей районного центра Ики-Бурул, поселков Хомутников, Оргакин, Шерет, Шатта, Манцин Кец, а также более 70 удаленных животноводческих точек.