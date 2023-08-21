Ледовый дворец появится в поселке Кемеровской области

Государственное автономное учреждение «Управление государственной экспертизы проектной документации и результатов инженерных изысканий Кузбасса» выдало положительное заключение по итогам рассмотрения проектной документации на строительство ледового дворца в поселке Металлплощадка Кемеровской области. Экспертная организация подключена к ЕЦПЭ.

На левом берегу реки Томь расположился поселок Металлплощадка. Он примыкает к юго-восточной окраине города Кемерово – столице Кузбасса. Новый ледовый дворец даст импульс спортивному развитию местных жителей.

По проектной документации, одобренной региональной экспертизой, в здании разместят ледовую площадку площадью 1,5 тыс. кв. м и зрительскую трибуну на 150 мест. Также на первом этаже обустроят гардероб, кабинет врача, раздевалки с душевыми для спортсменов, тренеров и судей. На втором посетители дворца смогут перекусить в буфете с видом на арену, позаниматься в спортивном зале или посетить зал хореографии.

В ледовом дворце Металлплощадки откроется секция хоккея и фигурного катания. Проектом предусмотрели строительство комнаты мастера для заточки и ремонта оборудования. Также на объекте будет предусмотрена необходимая инфраструктура для маломобильных групп населения.*

Застройщик – Министерство строительства Кузбасса. Проектировщик – ООО «Сибшахтостройпроект».

*Информация подготовлена на основе открытых источников.