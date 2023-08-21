При изготовлении линолеума, кабельного пластиката, кровли, искусственных кож и даже детских игрушек используется пластификатор — диоктилфталат. Это вещество добавляют к другим ингредиентам для повышения прочности, пластичности и морозоустойчивости материалов. Однако из-за токсичности его потребление сокращается во всем мире, одновременно с этим растет спрос на экологичные заменители. Ученые Пермского Политеха изучили сложный процесс приготовления безопасного связующего и предложили более эффективный метод получения пластификатора, который соответствует самым высоким экологическим требованиям и не оказывает какого-либо воздействия на здоровье человека и окружающую среду.

Исследование опубликовано в сборнике конференций: «Химия. Экология. Урбанистика». Разработка выполнена в рамках Программы академического стратегического лидерства «Приоритет-2030».

В отличие от диоктилфталата, безвредный пластификатор — диоктилтерефталат не оказывает негативного воздействия на здоровье человека. При этом обладает другими ценными свойствами: доступностью сырья (Кислоту для реакции поставляет завод, входящий в состав компании производителя) технологичностью процесса и низкой стоимостью, морозостойкостью, высокими электроизолирующими свойствами. На сегодняшний день, производство эко-пластификатора занимает около 19 часов. Для сокращения временных затрат, политехники предложили метод с использованием ультразвука, который ускорит реакцию синтеза пластификатора в реакторе.

— Используя наш метод, синтез пластификатора будет протекать очень бурно и интенсивно с максимальной скоростью выделения воды, в отличие от стандартных условий протекания процесса, где обычно отмечается существенное снижение скорости протекания реакции. Таким образом, можно сказать, что применение ультразвука позволяет сократить время реакции практически в два раза, — поделилась кандидат технических наук, доцент кафедры «Химические технологии» Пермского Политеха Мария Черепанова.

— После процессов в реакторе, мы нейтрализовали остатки кислоты и произвели фильтрацию. Данный метод сложный, но весьма эффективный и позволяет получать товарный продукт на 90% очищенный от химических соединений, которые образуются от побочных реакций. Товар не имеет постороннего запаха, а по внешнему виду напоминает маслянистую жидкость, — сообщил магистрант кафедры «Химические технологии» Пермского Политеха Александр Рязанов.

Полученный по данному методу ПВХ пластификатор не содержит вредные для человека токсичные вещества, а производителям линолеума разработка позволит уменьшить расходы на наполнители и добавки за счет улучшенных физико-механических свойств, заявили ученые.

Производство диоктилтерефталата является одним из ключевых проектов импортозамещения в нефтехимической отрасли, а также несырьевого экспорта страны.

Пермский Политех стал обладателем гранта «Приоритет 2030» в 2021 году. Его размер составил 100 млн рублей. «Приоритет 2030» является самой масштабной в истории России программой государственной поддержки и развития высших учебных заведений. Ее цель — формирование к 2030 году в России более 100 прогрессивных современных университетов, которые станут центрами научно-технологического и социально-экономического развития страны. Всего комиссия Минобрнауки РФ включила в программу «Приоритет 2030» 106 вузов из 49 городов страны, из них 60 % — региональные университеты.