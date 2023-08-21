Новый терминал построят в аэропорту Барнаула

Главгосэкспертиза России выдала положительное заключение по итогам рассмотрения проектной документации и результатов инженерных изысканий на строительство аэровокзального комплекса внутренних воздушных линий Международного аэропорта Барнаул. Он сможет обслуживать ежегодно более 834 тысяч пассажиров.

Международный аэропорт Барнаул имени Г.С. Титова по праву назван воздушными воротами Алтайского края. Здание терминала, которое обслуживает жителей региона сегодня, построено 56 лет назад – в 1967 году. Пассажиропоток аэропорта растет – в 2022 году он составил 627,6 тысячи человек, что на 20,5% больше, чем в 2021 году.

Новый терминал будет предназначен для перелетов внутри страны – его пропускная возможность составит 600 пассажиров в час. Такой расчет с прогнозом до 2035 года приведен в проектной документации. Прежнее здание планируют переориентировать на международные рейсы.

Аэровокзальный комплекс внутренних воздушных линий будет в 2 раза больше существующего и займет площадь в 9788 квадратных метров. Пассажирам станут доступны тринадцать стоек регистрации, касса авиакомпании, три стойки выхода на посадку и телескопических трапа, два киоска саморегистрации, четыре канала досмотра на входе в здание и другие объекты.

Для комфортного пребывания внутри здания обустроят зону длительного ожидания задержанных рейсов, зал повышенной комфортности, автоматическую камеру хранения багажа, комнату матери и ребенка, здравпункт, кафе и магазины.

Строительство комплекса не отразится на функционировании аэропорта. По словам главного эксперта проекта Аллы Клюевой, проектировщики учли особенности проведения работ в условиях действующего аэровокзала.

«Новое трехэтажное здание терминала возведут вблизи перрона в юго-восточной части аэропорта Барнаул. Также благоустроят привокзальную площадь – поставят скамейки в зоне отдыха, автоматические шлагбаумы, оградят участок «чистой зоны», постелют газоны, установят освещение, обустроят парковочные места. Между зданием терминала и пассажирским перроном сделают аванперрон с сервисной дорогой, зонами посадки-высадки в автобусы и зоной для размещения спецтехники», – добавила представитель Главгосэкспертизы России.

Застройщик – АО «Авиационное предприятие «Алтай». Генеральный проектировщик – ООО «Спектрум-Холдинг».