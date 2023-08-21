Холдинг "Российские железные дороги" начал укладывать новый путь рядом с поврежденным участком на месте размыва Байкало-Амурской магистрали (БАМ), сообщили в пресс-службе компании.

"На месте размыва БАМа на перегоне Нижнеангарск - Холодная уже укладываем новый путь, рядом с поврежденной ниткой. Не дожидаясь пока вода полностью спадет, начали осушать грунт и формировать насыпь", — говорится в сообщении.

При этом в холдинге подчеркнули, что основные силы на текущий момент направлены на помощь региональным властям в ликвидации прорыва защитной дамбы и возвращении реки Холодная в русло.

В холдинге добавили, что пассажиров поездов на БАМе между вокзалом Северобайкальска и станцией Кичера будут перевозить с помощью автобусов. Это позволит сократить время перевозки пассажиров.

"Поезда теперь будут доходить до станций, ограничивающих участок. Это гораздо быстрее, чем идти в обход по Транссибу. Пассажиров с вокзала Северобайкальска до станции Кичера, а также в обратном направлении начали доставлять автомобильным транспортом. На станциях сформированы дополнительные пассажирские составы, которые будут следовать до пункта назначения", - отметили в РЖД. Более 250 пассажиров планируется перевезти с помощью автотранспорта из Северобайкальска до поселка Кичера сегодня.

В воскресенье произошел подмыв моста из-за выхода на пойму реки между железной дорогой и автомобильной дорогой в районе села Холодное. Общая протяженность поврежденного полотна составила 1 км. Было задержано шесть пассажирских поездов. Введен режим ЧС регионального характера на территории Северо-Байкальского района.