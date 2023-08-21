На Майнской ГЭС установили рабочее колесо нового гидроагрегата

На Майнской ГЭС установили новое рабочее колесо и вал турбины в кратер гидроагрегата №2. Это один из ключевых этапов работ по замене последнего из трех гидроагрегатов станции по Программе комплексной модернизации гидроэлектростанций РусГидро (ПКМ).

Работы по обновлению гидроагрегата предусматривают замену гидротурбины, гидрогенератора, систем автоматического управления и мониторинга. Новое оборудование изготовлено российскими предприятиями – компанией «Силовые машины» и заводом «ЭЛСИБ».

Сейчас в кратере гидроагрегата ведется сборка обмотки статора, на монтажной площадке закачивается монтаж ротора нового гидрогенератора, к установке уже готова крышка турбины. Работы по замене агрегата выполняют специалисты «Гидроремонт-ВКК» (входит в Группу РусГидро).

Модернизация Майнской ГЭС не ограничивается гидросиловым оборудованием. Уже заменены устаревшее оборудование распределительного устройства на современное КРУЭ 220 кВ, генераторные выключатели, системы возбуждения и электрические защиты. Завершается проект замены силовых трансформаторов - идут пуско-наладочные работы на трансформаторе Т2, последнем из трех. Полное обновление Майнской ГЭС завершится до конца 2023 года. К этому времени также реконструируют маслохозяйство, электрооборудование собственных нужд, проведут отделочные работы в машинном зале ГЭС.

Майнская ГЭС расположена на реке Енисей в Хакасии, ниже крупнейшей электростанции России – Саяно-Шушенской ГЭС и выполняет функции ее контррегулятора. Водохранилище Майнской ГЭС регулирует колебания уровня воды, которые возникают при смене режимов Саяно-Шушенской ГЭС. Таким образом, самая мощная ГЭС России может без последствий для водопользователей ниже по течению изменять свою мощность в соответствии с потребностями энергосистемы. Установленная мощность Майнской ГЭС – 321 МВт. Всего с момента ввода в эксплуатацию Майнская ГЭС выработала более 48 млрд кВт.ч возобновляемой электроэнергии.

РусГидро реализует Программу комплексной модернизации гидрогенерирующих объектов, в рамках которой запланирована замена половины парка турбин, генераторов и трансформаторов ГЭС и ГАЭС РусГидро. Столь масштабная программа обновления устаревшего и изношенного оборудования для отечественной энергетики уникальна и беспрецедентна. Ее особенность – ориентация не на точечную замену отдельных узлов и агрегатов, а на комплексную модернизацию генерирующих объектов как единых технологических комплексов, с заменой или реконструкцией основного и вспомогательного оборудования, общестанционных систем, гидротехнических сооружений.

За 11 лет действия ПКМ прирост установленной мощности гидроэлектростанций РусГидро составил 580 МВт, что можно сравнить с появлением в составе энергохолдинга еще одной большой ГЭС. За это время были заменены или модернизированы 134 гидротурбины, 122 генератора, 95 силовых трансформаторов, а также более 10 тысяч единиц вспомогательного оборудования.