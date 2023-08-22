В Новосибирске стартовал Х Международный форум технологического развития «Технопром». С приветственным словом к участникам обратился Заместитель Председателя Правительства Дмитрий Чернышенко.

Он особо отметил, что Россия не намерена технологически замыкаться и планирует достичь паритета с развитыми странами по критическим технологиям к 2030 году. Кроме того, вице-премьер указал на важность коммуникации между представителями науки, бизнеса, корпораций и органов власти.

«На Совете по науке и образованию Президент России Владимир Путин подчеркнул значимость интеграции науки и региональных программ развития, поэтому ключевая тема форума этого года – “Наука, технология и индустрия в основе развития регионов”. Правительством реализуется комплекс федеральных проектов и программ, направленных на обеспечение технологического суверенитета страны в кратчайшие сроки. И этот опыт востребован на международном уровне – “Технопром”: объединил 39 стран и 77 регионов России. Также на форуме будут представлены лучшие практики трансфера технологий в реальный сектор экономики и нам важно, чтобы все субъекты России, включая новые регионы, по максимуму реализовывали свой научно-технологический потенциал», – подчеркнул Дмитрий Чернышенко.

Форум будет работать 4 дня, с 22 по 25 августа, программа «Технопрома» разделена на 10 треков: цифровые технологии и ИИ; ядерно-инновационные технологии; новые материалы; энергетика; высокотехнологичное здравоохранение; аэрокосмические технологии, агробиотехнологии и генетика; экология и климат; приборо- и станкостроение, микроэлектроника; нефтехимия.

По словам губернатора Новосибирской области Андрея Травникова, гостей форума ожидает насыщенная программа: планируются презентации и обсуждения региональных программ технологического развития. Субъекты также представят приоритетные проекты, направленные на развитие технологического суверенитета с учётом кластерной и отраслевой специализации.

«На выставке форума “Технопром- 2023” можно будет увидеть разработки Новосибирской области, Новосибири. Самые разные, как диверсифицированная экономика нашего региона. Здесь представлены компании, занимающиеся вопросами кибербезопасности, мониторингом качества воздуха, системами навигации, реабилитацией людей с ограничениями по здоровью, бурением нефтяных скважин. Могущество России прирастать будет Новосибирью!», – отметил губернатор.

Дмитрий Чернышенко ознакомился с выставкой инновационных и технологических решений «Технопрома».

«Отрадно, что форум проходит в самом сердце Сибири – Новосибирской области, которая знаменита именами выдающихся учёных, научными институтами и разработками мирового уровня в различных сферах. В этом году участие в выставке примет около 200 высокотехнологичных компаний, поэтому призываю участников быть инициативными, не упустить возможность получить экспертную оценку своего проекта, привлечь инвестиции и найти новых партнеров», – пожелал он участникам.

Вице-премьеру представили Национальную киберфизическую платформу «Берлога» – на её базе выпускается серия видеоигр, которые объединены общим сеттингом и посвящены направлениям развития технологического суверенитета России. Благодаря интеграции «Берлоги» с цифровой платформой «Талант» ребёнок может узнать о занятиях в кружках, инженерных соревнованиях, курсах и хакатонах, достижения, которые можно переносить прямо в игру. Свои достижения в реальном мире школьник может не только перенести в игровой мир, но и конвертировать в дополнительные баллы к ЕГЭ.

Также вице-премьер посетил стенд «Сбера», где были представлены собственные технологические сервисы для государства, бизнеса и частных клиентов, разработки на основе технологий искусственного интеллекта, а также цифровые решения для приоритетных отраслей экономики.

Отдельное внимание зампред Правительства уделил созданию ускорительного источника нейтронов для клинических испытаний бор-нейтронозахватной терапии (БНЗТ), который планируется запустить в НМИЦ онкологии им. Блохина. Такая терапия позволяет уничтожать поражённые опухолевые клетки с минимальными повреждениями окружающих здоровых клеток. Работы ведутся в ИЯФ СО РАН по поручению Дмитрия Чернышенко. Ознакомившись с представленными результатами, вице-премьер распорядился представить в Правительство актуализированную «дорожную карту» проекта с учётом влияния санкций.