 

В Барнауле выделят 254 млн на строительство дороги по улице 65 лет Победы

22 августа 2023, 16:15 238 Время чтения ≈ < минуты
Источник: Ростендер
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В Барнауле Алтайского края построят автомобильную дорогу по улице 65 лет Победы от улицы Сергея Семёнова до Павловского тракта, сообщает RosTender.info.

Подрядчика определят по итогам тендера. Комитет по дорожному хозяйству, благоустройству, транспорту и связи города выступает заказчиком. Прием заявок на участие открыт до 30 августа, начальная цена муниципального контракта составляет 254 млн рублей за счет средств бюджета города.

Протяженность участка составит 730 метров. Работы пройдут до середины июля 2024 года. Мероприятия пройдут в рамках реализации муниципальной программы «Развитие дорожно-транспортной системы города Барнаула на 2015-2025 годы».

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Метки: РОСТЕНДЕР, ИНФРАСТРУКТУРА, ДОРОГИ
Отрасль: Строительство 

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