ООО «Газпромнефть-Заполярье» проводит тендер на инженерную подготовку объектов кластера в Восточной Сибири, сообщает RosTender.info.

Компании могут подать заявку на участие в двухэтапном конкурентном отборе до 6 сентября. Начальная цена контракта составит 40,7 млрд рублей. Согласно условиям, работы должны будут начаться в этом году, а завершиться к концу мая 2029 года.

В 2019 году «Газпром нефть» приступила к бурению скважин на одном из крупнейших нефтегазоконденсатных месторождений России – Чаяндинском. Оно расположено в Республике Саха (Якутия). В перспективе оно станет ядром нового нефтедобывающего кластера «Газпром нефти» в Восточной Сибири.