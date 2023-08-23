 

Газпромнефть выделит 40,7 млрд на кластер нефтедобычи в Восточной Сибири

23 августа 2023, 15:00 443 Время чтения ≈ < минуты
Источник: Ростендер
Авторы и источники / Правообладателям

ООО «Газпромнефть-Заполярье» проводит тендер на инженерную подготовку объектов кластера в Восточной Сибири, сообщает RosTender.info.

Компании могут подать заявку на участие в двухэтапном конкурентном отборе до 6 сентября. Начальная цена контракта составит 40,7 млрд рублей. Согласно условиям, работы должны будут начаться в этом году, а завершиться к концу мая 2029 года.

В 2019 году «Газпром нефть» приступила к бурению скважин на одном из крупнейших нефтегазоконденсатных месторождений России – Чаяндинском. Оно расположено в Республике Саха (Якутия). В перспективе оно станет ядром нового нефтедобывающего кластера «Газпром нефти» в Восточной Сибири.

 

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Метки: РОСТЕНДЕР, ИНФРАСТРУКТУРА, ГАЗПРОМНЕФТЬ
Отрасль: Строительство Нефтегазовая промышленность 

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