О стратегическом направлении в области цифровой трансформации ТЭК рассказал Эдуард Шереметцев на заседании Комитета по энергетике рабочей группы Минстроя России по запуску и реализации ведомственного проекта Цифровизации городского хозяйства «Умный город». По словам заместителя Министра, Минэнерго России провело серьёзную работу по актуализации стратегий цифровой трансформации отраслей экономики.

«В результате на сегодняшний день проект переформатирован, и ранее применявшийся проектный подход был заменён на более комплексный и высокоуровневый», — сказал он.

При этом Эдуард Шереметцев отметил, что цель стратегического направления существенно не изменилась с прошлой редакции и сейчас она сформулирована как «достижение высокого уровня «цифровой зрелости» основных участников отрасли, ускоренный переход энергетического сектора страны на новые управленческий и технологический уровни, способствующие достижению технологического суверенитета, обеспечивающие условия для развития ТЭК и долгосрочного устойчивого социально-экономического развития Российской Федерации». Данный документ находится на согласовании.

По словам замминистра, определены ключевые задачи, среди которых обеспечение консолидации отечественных организаций ТЭК с целью формирования отраслевого заказа в области «сквозных» цифровых технологий, проектирование целевой архитектуры домена «Энергетика», обеспечение активного использования цифровой экосистемы «ГосТех» в ТЭК, создание условий для оптимизации бизнес-процессов организаций ТЭК и внедрения новых бизнес-моделей, для автоматизации процессов в рамках предоставления услуг в ТЭК (в том числе государственных) и для полного исключения использования ПО иностранного происхождения на значимых объектах КИИ.

«Конечно, одна из первоочередных задач – это мотивировать компании внедрять у себя подходы, чтобы можно было меняться информацией быстро и эффективно, не вкладывая при этом большое количество средств. Например, используя общепринятые стандарты CIM», – подчеркнул Эдуард Шереметцев.

Индикатором стратегического направления выбран интегральный показатель «цифровой зрелости», который будет рассчитываться на основании таких показателей, как уровень использования промышленных роботов в компаниях ТЭК, доля организаций ТЭК, формирующих индекс технического состояния в автоматическом режиме, от общего количества организаций ТЭК, а также доля руководителей и специалистов, обладающих знаниями в области цифровой трансформации.