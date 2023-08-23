В течение ближайших семи лет доля импорта станков в России должна сократиться менее чем до 50%, в том числе за счет строительства новых российских производств. Об этом во время дискуссии на Х Международном форуме «Технопром-2023» сообщил заместитель генерального директора Госкорпорации Ростех Александр Назаров. Что поможет российскому станкостроению противостоять глобальным вызовам и освоить новые перспективные рынки, на пленарном заседании обсудили представители предприятий Ростеха, профильных министерств и ведомств, а также высших учебных заведений.

Станкоинструментальная промышленность в настоящее время является одной из ключевых составляющих технологического суверенитета страны. В России эта отрасль представлена крупнейшим отечественным производителем станков – группой СТАН, которая работает под управлением входящей в Ростех компании «РТ-Капитал». Выпускаемые холдингом станки крайне востребованы в авиационной промышленности, индустрии обычных вооружений, боеприпасов и спецхимии, поэтому заказчиками СТАНа выступают крупнейшие предприятия Госкорпорации – ОАК, ОДК, «Вертолеты России», Уралвагонзавод.

По данным Минпромторга России, потребление станкостроительной продукции в стране к 2030 году вырастет в 1,5 раза и превысит 60 тысяч единиц. Перед отраслью стоит задача удовлетворить этот спрос, максимально снизив зависимость от импорта в потреблении станкоинструментальной продукции.

«Сейчас на зарубежные станки приходится до 75% от общих объемов поставок, к 2030 году доля импорта должна составлять меньше половины. СТАН активно участвует в решении этой государственной задачи. В ближайшее время компания должна обеспечить максимальную загрузку своих мощностей и существенно нарастить собственное производство, в первую очередь – флагманских моделей станков с ЧПУ, наиболее востребованных рынком. Для этого нужны новые крупные производства. Возможность их запуска мы сегодня прорабатываем вместе с властями Подмосковья, Ивановской области, Республики Башкортостан», – сообщил заместитель генерального директора Госкорпорации Ростех Александр Назаров.

В рамках программы импортозамещения СТАН сконцентрировался на разработке собственных узлов и агрегатов. Результат уже есть: так, станины, кабинетные ограждения и транспортеры для высокоточных станков выпускаются на заводе холдинга в Стерлитамаке, а фрезерные и двухосевые обрабатывающие головы – на заводе в Коломне. Часть элементов для производства станков планируется делать в кооперации с отечественными производителями комплектующих, выстраивая так называемую экосистему поставщиков. Кроме того, развивается международная экономически выгодная кооперация с дружественными странами. А с 2027 года СТАН планирует освоить новые для себя сегменты рынка за счет производства новых моделей станков.

Параллельно Ростех ведет работу по развитию новых технологий. В контуре Госкорпорации действуют Центры аддитивных и роботизированных технологий, также технологию аддитивного производства разрабатывает ижевское НИТИ «Прогресс».

X Международный форум технологического развития «Технопром-2023» – крупнейшее технологическое мероприятие в России, основной целью которого является продвижение отечественных научных разработок и инноваций. Мероприятие проходит в Новосибирске с 22 по 25 августа. Форум проводится в рамках федерального проекта «Популяризация науки и технологий» при финансовой поддержке Минобрнауки России и правительства Новосибирской области.