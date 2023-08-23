Промышленная группа "Конар" продала ООО "Завод энергостроительных конструкций" (ЭСКОН), который специализируется на изготовлении металлоконструкций любой сложности для топливно-энергетической, транспортной и инфраструктурной отраслей. Новым владельцем стал Уральский горнопромышленный холдинг, сообщили журналистам в пресс-службе Министерства промышленности, новых технологий и природных ресурсов Челябинской области.

"Принимая решение о продаже предприятия в Южноуральске, промышленная группа "Конар" руководствовалась намерением сосредоточиться на дальнейшем развитии своей основной производственной площадки - индустриального парка "Станкомаш". В "Конаре" также подчеркнули хорошие перспективы завода ЭСКОН для продолжения производственной деятельности в рамках другой бизнес-среды", - говорится в сообщении.

По официальным данным, ЭСКОН производит опоры для линий электропередачи и контактной сети, порталы открытых распределительных устройств, башни сотовой связи, прожекторные мачты, молниеотводы, опоры для нефтегазовых трубопроводов и другие изделия.

По данным министерства, Уральский горнопромышленный холдинг, основанный в 1999 году, является крупной многоотраслевой компанией, объединяющей горнодобывающие производства, предприятия, оказывающие услуги хранения и транспортировки грузов по территории России и странам ближнего зарубежья. В составе холдинга организована эффективная работа 10 собственных предприятий, производящих нерудные строительные материалы. Мощность горно-перерабатывающих производств достигает 20 млн тонн готовой продукции в год (почти 200 тыс. железнодорожных вагонов).