О возможностях и перспективах реализации проектов по строительству атомных электростанций малой мощности рассказал генеральный директор Филиала Системного оператора ОДУ Сибири Алексей Хлебов на дискуссионной площадке Международного форума «Технопром» в Новосибирске.

В ходе круглого стола «Малые атомные электростанции как решение проблемы с энергоснабжением труднодоступных и удаленных территорий» Алексей Хлебов отметил, что Системный оператор позитивно оценивает развитие АЭС малой мощности. Их строительство позволит решить вопросы развития минерально-сырьевой базы отдаленных и изолированных территорий без дополнительного строительства протяженных линий электропередачи в ЕЭС страны.

При этом для принятия решения о строительстве необходимо учесть ряд факторов. Так, сроки проектирования и сооружения энергоблоков той или иной установленной мощности должны соотноситься с перспективами развития территорий для достижения максимальной востребованности новых энергоресурсов.

Также представитель Системного оператора акцентировал внимание на необходимости обеспечить широкий диапазон регулирования мощности при проектировании малых АЭС для успешного выполнения диспетчерских требований с целью безопасной и надежной эксплуатации станций в составе Единой энергетической системы.

«Развитие малых АЭС может стать оптимальным решением для стабильного энергообеспечения потребителей, находящихся в отдаленных и изолированных от центральных энергосетей территориях. Вместе с тем, чтобы сделать ставку на АЭС, необходимо взвешенное решение, всесторонняя оценка технических и экономических аспектов строительства, с учетом особенностей территорий и специфики атомной генерации», –резюмировал генеральный директор ОДУ Сибири.

В числе потенциальных площадок для размещения малых АЭС Системный оператор рассматривает несколько территорий, где прогнозируется прирост электропотребления.

Строительство АЭС малой мощности может быть целесообразно в северных и арктических районах Сибири, а также и на других труднодоступных территориях страны, отметил Алексей Хлебов. В ОЭС Востока это Центральный и Западный энергорайоны Республики Саха (Якутия), Совгаванский энергорайон Хабаровской энергосистемы, Южная часть энергосистемы Приморского края. В ОЭС Юга в качестве потенциальных площадок размещения малых АЭС малой мощности могут выступать энергосистема Республики Адыгея и Краснодарского края, энергосистема Республики Крым и г.Севастополь, Южный энергорайон Республики Дагестан. В ОЭС Северо-Запада – энергосистема Калининградской области, Ненецкий автономный округ, труднодоступные и удаленные энергорайоны Мурманской области и Республики Коми.