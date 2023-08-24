Специалисты «Мособлэнерго» во втором полугодии 2023 года проведут капитальный ремонт на 34,6 км воздушных и кабельных линиях электропередачи, а также на 17 трансформаторных подстанциях в Раменском городском округе.

Энергетики отремонтируют воздушные линии электропередачи 0,4кВ в п. Удельная на ул. Первомайская, Детском переулоке, в с. Гжель на ул. Академика Копнина, в с. Новое на ул. К. Маркса, д. Дементьево на ул. Центральной и ул. Молодежной, в с. Речицы на ул. Совхозной суммарной протяженностью 6,5 км. Капитальный ремонт также будет проведен на воздушных линиях 6-10 кВ суммарной протяженностью 8,9 км в п. Удельная, д. Дергаево, г. Раменское, с. Речицы, д. Антоново.

Кабельные линии 0,4 кВ суммарной протяженностью 2,2 км до конца года обновят в д. п. Кратово на ул. Мира, ул. Рокосовского, ул. Пионерской, в пос. совх. Раменское на ул. Шоссейной и в п. Дубки. Еще 17 км кабельных линий 6-10 кВ будет отремонтировано в самом Раменском, а также в п. Ильинский.

Фасады 11 трансформаторных подстанций капитально отремонтируют в д.п. Удельная, Раменском, д.п. Кратово, с. Игумново, п. Дубки, д. Вялки СНТ "Родник". Электрооборудование запланировано обновить еще в шести подстанциях в с. Карпово, Раменском, п. Удельная, д. Фенино, д. Бахтеево.

Данные объекты электросетевого хозяйства обеспечивают электроснабжение частного сектора, многоквартирных домов, а также социально значимые объекты Раменского городского округа, в том числе КНС, ВНС, теплосеть, гимназии и поликлиники. Капитальный ремонт линий электропередачи и подстанционного оборудования позволит значительно повысить качество электроснабжения нескольких тысяч потребителей Раменского городского округа.

В программу капитального ремонта специалисты «Мособлэнерго» на территории Раменского г. о. в этом году вошли более 48 км КЛ, ВЛ, строительная часть 11 подстанций, а также 32 единицы подстанционного оборудования. На данный момент выполнено уже более 65% плана. Работы по реализации программы будут завершены до конца 2023 года.