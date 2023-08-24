 

В Калининградской области АО "Россети Янтарь" вложит 4,5 миллиарда рублей в электросетевую инфраструктуру

24 августа 2023, 17:45 220 Время чтения ≈ < минуты
Источник: kaliningraddaily.com
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Фото: kaliningraddaily.com

Фото: kaliningraddaily.com

На эти средства в 2023 году сетевая компания продолжит реализацию инвестиционной и ремонтной программ в Калининградской области.

Об этом стало известно 23 августа 2023 года в ходе встречи в Калининграде губернатора Калининградской области Антона Алиханова и генерального директора АО «Россети Северо-Запад», и. о. генерального директора «Россети Янтарь» Артема Пидника.

Руководитель компании проинформировал губернатора о том, что в 2022-2023 годах компания обеспечила в Калининградской области необходимой мощностью 9,5 тысячи заявителей, среди которых 850 – промышленные предприятия.

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Метки: РОССЕТИ ЯНТАРЬ, ИНВЕСТПРОЕКТ
Отрасль: Электроэнергетика 

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