Ассоциация "Электрокабель" продолжает проект
На эти средства в 2023 году сетевая компания продолжит реализацию инвестиционной и ремонтной программ в Калининградской области.
Об этом стало известно 23 августа 2023 года в ходе встречи в Калининграде губернатора Калининградской области Антона Алиханова и генерального директора АО «Россети Северо-Запад», и. о. генерального директора «Россети Янтарь» Артема Пидника.
Руководитель компании проинформировал губернатора о том, что в 2022-2023 годах компания обеспечила в Калининградской области необходимой мощностью 9,5 тысячи заявителей, среди которых 850 – промышленные предприятия.
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