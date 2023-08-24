На эти средства в 2023 году сетевая компания продолжит реализацию инвестиционной и ремонтной программ в Калининградской области.

Об этом стало известно 23 августа 2023 года в ходе встречи в Калининграде губернатора Калининградской области Антона Алиханова и генерального директора АО «Россети Северо-Запад», и. о. генерального директора «Россети Янтарь» Артема Пидника.

Руководитель компании проинформировал губернатора о том, что в 2022-2023 годах компания обеспечила в Калининградской области необходимой мощностью 9,5 тысячи заявителей, среди которых 850 – промышленные предприятия.