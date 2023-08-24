Ученые Томского политехнического университета (ТПУ) создадут цветное рентгеновское 3D-кино и обработку данных в пяти измерениях для разработки новых технологий добычи нефти. Работа будет вестись в рамках консорциума, соглашение о создании которого подписали российские вузы и институты СО РАН, Центр коллективного пользования "Сибирский кольцевой источник фотонов" (СКИФ) и Научно-технический центр "Газпром нефти". Подписание состоялось на полях форума "Технопром" в Новосибирске.

"Одно из направлений - спектральная томография. Здесь мы сосредоточимся на разработке программных модулей и протоколов сбора и обработки данных в пяти измерениях, будем создавать цветное рентгеновское 3D-кино исследуемых процессов, на изготовлении калибровочных фантомов для метрологии и поверки", - сказал ТАСС и.о. ректора Томского политехнического университета Леонид Сухих.

Он добавил, что эти разработки смогут помочь в исследовании и создании технологий для добычи трудноизвлекаемой нефти. К концу 2024 года вуз планирует составить рекомендации по томографии и метрологии устройств, начиная от лабораторных томографов и заканчивая томографическими станциями для СКИФ.

"Я уверен, что помимо производственных результатов мы будем достигать, в том числе, эффективного взаимодействия наших коллективов в экспертизе. Хочу добавить, что для "Газпром нефти" как для одного из отраслевых лидеров, участников технологического развития важна синергия фундаментальный и прикладной науки. И мы в этом смысле нашли возможность качественно новый уровень для решения наших абсолютно конкретных и прикладных производственных задач", - сказал после подписания директор программ развития функции "Геологоразведочные работы" компании "Газпромнефть Научно-Технический Центр" Роман Ошмарин.

Ранее директор научно-образовательного центра "Газпромнефть - НГУ" Сергей Головин сообщал ТАСС, что технологии для повышения интенсивности добычи нефти, в том числе трудноизвлекаемой нефти Баженовской свиты, планируют создать и начать применять в России к 2025 году с помощью синхротрона "СКИФ", строящегося под Новосибирском. Для этого планировали создать консорциум из восьми организаций, среди которых компания "Газпром", Новосибирский государственный университет, Томский политехнический университет, Казанский федеральный университет, Институт катализа СО РАН, Институт гидродинамики СО РАН, Институт нефтегазовой геологии и геофизики СО РАН и ЦКП "СКИФ".

X Международный форум технологического развития "Технопром" пройдет в Новосибирске с 22 по 25 августа. Форум проводится при финансовой поддержке Минобрнауки России в рамках федерального проекта "Популяризация науки и технологий", а также правительства Новосибирской области. Агентство ТАСС выступает генеральным информационным партнером мероприятия.