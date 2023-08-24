Главгосэкспертиза России выдала положительное заключение по итогам рассмотрения проектно-сметной документации на первый этап строительства посадочной площадки «Эльга» в составе инфраструктуры Эльгинского угольного комплекса в Якутии.

Эльга – крупнейшее месторождение твердого коксующегося угля на юго-востоке Якутии. Это часть Токинского угольного бассейна, чьи запасы превышают 40 миллиардов тонн. Залежи самой Эльги – 2,2 миллиарда тонн угля премиального качества с минимальным содержанием серы и фосфора, что чрезвычайно высоко ценится в металлургии.

Модернизация Эльгинского месторождения – ключевой этап реализации программы развития угольной промышленности России на период до 2035 года и национальной программы социально-экономического развития Дальнего Востока на период до 2024 года.

«Строительство посадочной площадки на территории угольного комплекса поспособствует наращиванию мощности и оптимизации транспортной работы всего Эльгинского угольного комплекса. Новый объект даст возможность для дальнейшего развития одного из самых больших месторождений полезных ископаемых в регионе», – отмечает заместитель начальника Главгосэкспертизы России Михаил Каменских.

Из-за отдаленного местонахождения Эльги транспортная доступность угольного комплекса затруднена. Ближайший аэропорт находится в 415 километрах, а Байкало-Амурская магистраль – в 300 километрах. Логистику в регионе осложняют и погодные условия – в период дождей дорогу размывает, и перевозка рабочих или необходимых грузов занимает больше времени. Появление аэропорта сократит время в пути, что положительно отразится на производительности всего объекта.

В рамках первого этапа строительства проведут подготовительные работы, в частности обустроят подъездные автодороги. На следующем этапе здесь разместят искусственную взлетно-посадочную полосу длиной 2,2 километра с площадкой, перрон для воздушных судов, метеоплощадку, светосигнальное оборудование и ряд дополнительных сооружений. Кроме того, для регулярных, специальных и других наблюдений за состоянием погоды вновь сформируют структурное подразделение авиационно-метеорологической службы АМС Эльга.

Общая площадь проекта составит более 1 700 000 м2.

Посадочная площадка рассчитана на самолеты типа Bombardier Global 7500, которые смогут выполнять до двух вылетов в сутки. Также планируется эксплуатация вертолетов Ми-8 и классом ниже. На месте смогут обслуживать и заправлять воздушные судна.

Застройщик – ООО «Эльгауголь». Генпроектировщик – ООО ПСК «Рател Инжиниринг».