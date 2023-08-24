Во Владимире построят новую автодорогу за 181,6 млн

Во Владимире построят автомобильную дорогу от Лыбедской магистрали до улицы Пушкарской, сообщает RosTender.info.

Управление архитектуры и строительства администрации города определит подрядчика по итогам тендера. Прием заявок на участие открыт до 30 августа. Начальная цена контракта составляет 181,6 млн рублей. Работы завершатся в октябре 2025 года. Победитель займется проектно-изыскательскими и строительно-монтажными работами.

Согласно документации, это будет автомобильная дорога протяженностью 950 метров, с двухполосной проезжей частью и тротуарами. Также предусмотрены велодорожки, сети освещения и ливневая канализация.