 

Во Владимире построят новую автодорогу за 181,6 млн

24 августа 2023, 14:45 281 Время чтения ≈ < минуты
Источник: Ростендер
Авторы и источники / Правообладателям

Во Владимире построят автомобильную дорогу от Лыбедской магистрали до улицы Пушкарской, сообщает RosTender.info.

Управление архитектуры и строительства администрации города определит подрядчика по итогам тендера. Прием заявок на участие открыт до 30 августа. Начальная цена контракта составляет 181,6 млн рублей. Работы завершатся в октябре 2025 года. Победитель займется проектно-изыскательскими и строительно-монтажными работами.

Согласно документации, это будет автомобильная дорога протяженностью 950 метров, с двухполосной проезжей частью и тротуарами. Также предусмотрены велодорожки, сети освещения и ливневая канализация.

Обсудить на форуме
Метки: РОСТЕНДЕР, ИНФРАСТРУКТУРА, ДОРОГИ
Отрасль: Строительство 

Подпишитесь на бесплатный еженедельный журнал RusCable Insider
Уже больше 3000+ подписчиков с нами! Главные новости и дайджест за неделю в удобном формате!

Подписаться

Нашли ошибку? Выделите и нажмите Ctrl + Enter

Другие новости рубрики Контракты
Нужен кабель? Оформи заявку бесплатно