Как с помощью установок класса «мегасайенс» развивать регионы, привлекать к исследованиям зарубежных партнеров и популяризировать достижения российских ученых обсудили на пленарном заседании «Меганаука как основа технологических прорывов и пространственного развития страны» X Международного форума технологического развития «Технопром-2023».

Участниками дискуссии стали заместитель Министра науки и высшего образования РФ Денис Секиринский, заместитель директора по ядерным технологиям НИЦ «Курчатовский институт» Алексей Ковалишин, руководитель Курчатовского комплекса синхротронно-нейтронных исследований НИЦ «Курчатовский институт» Никита Марченков, директор Института катализа имени Г. К. Борескова СО РАН Валерий Бухтияров, директор направления научных исследований и разработок Росатома Виктор Ильгисонис, главный ученый секретарь Объединенного института ядерных исследований Сергей Неделько, ректор НИЯУ МИФИ Владимир Шевченко, академик — секретарь отделения физики, математики и информатики НАН Беларуси Алексей Шумилин. Модератором выступил вице-президент НИЦ «Курчатовский институт» Александр Благов.

Сегодня в России реализуется восемь проектов класса «мегасайенс», которые не имеют аналогов в мире или превосходят по своим качественным характеристикам существующие установки. Среди них:

1. Международный центр нейтронных исследований на базе высокопоточного реактора ПИК (Гатчина). Пучковой исследовательский комплекс (ПИК) станет мощнейшим источником нейтронов в мире. С их помощью изучают ядерные реакции и поведение элементарных частиц: облучение нейтронами позволяет физикам, материаловедам, химикам, биологам, фармацевтам узнать внутреннюю структуру, состав и магнитные свойства вещества.

2. Комплекс сверхпроводящих колец на встречных пучках тяжелых ионов NICA (ОИЯИ, Дубна). После того, как коллайдер NICA будет запущен, ученые смогут воссоздать в лабораторных условиях особое состояние вещества, в котором пребывала наша Вселенная первые мгновения после Большого Взрыва, — кварк-глюонную плазму (КГП).

3. Модернизированный Курчатовский специализированный источник синхротронного излучения «КИСИ-Курчатов» (Москва). Единственный действующий в России специализированный источник синхротронного излучения на всем постсоветском пространстве, на котором одновременно проводятся исследования в области нанодиагностики, биотехнологий и живых систем, материаловедения, НБИКС-технологий, метрологии.

4. Сибирский кольцевой источник фотонов (СКИФ) (Кольцово). Один из крупнейших в России за последние десятилетия проект в области научно-исследовательской инфраструктуры. После запуска СКИФ ученые смогут проводить передовые исследования с яркими и интенсивными пучками рентгеновского излучения в химии, физике, материаловедении, биологии, геологии, гуманитарных науках. Также СКИФ поможет решить актуальные задачи инновационных и промышленных предприятий.

5. Новый источник синхротронного излучения «СИЛА» (Подмосковье). Уникальность проекта заключается в объединении синхротронного источника с характеристиками, не уступающими ведущим синхротронным установкам мира, с рентгеновским лазером на свободных электронах, позволяющим проводить эксперименты с рекордным временным разрешением.

6. Источник синхротронного излучения на острове Русский «РИФ». Синхротрон позволит ученым разработать новые материалы, предназначенные в том числе для работы в экстремальных условиях; антибактериальные и противовирусные препараты нового поколения.

7. Прототип импульсного источника нейтронов на основе реакции испарительно-скалывающего типа ОМЕГА (Протвино).

8. Новейший отечественный научно-образовательный медицинский центр ядерной медицины «Комплекс ядерной медицины».

Создание ПИК, КИСИ-Курчатов, СКИФ, ОМЕГА, СИЛА и Комплекса ядерной медицины осуществляется в рамках Федеральной научно-технической программы развития синхротронных и нейтронных исследований и исследовательской инфраструктуры на 2019–2027 годы.

Некоторые объекты исследовательской инфраструктуры будут готовы к эксплуатации в 2024 году, например на площадке Объединенного института ядерных исследований (ОИЯИ) завершается строительство ускорительного комплекса NICA.

Итоги пленарного заседания подвел заместитель Министра науки и высшего образования РФ Денис Секиринский.

«В рамках объявленного Президентом Российской Федерации Десятилетия науки и технологий была поставлена задача доступно и популярно для широкого круга людей рассказать о деятельности ученых, в том числе и в рамках их работы над проектами класса «мегасайенс». Выполнение этой задачи также поможет в привлечении новых кадров в отрасль, в расширении и развитии сети установок, привлечении к научным проектам зарубежных партнеров. В рамках недавней двусторонней встречи Министра науки и высшего образования РФ Валерия Фалькова с министром высшего образования, науки и технологий ЮАР Блейдом Нзиманде на полях встречи министров науки, технологий и инноваций стран БРИКС уже были достигнуты договоренности в части привлечения ученых ЮАР к проектам, реализующимся на установках класса «мегасайенс». Кроме того, в следующем году Россия председательствует в БРИКС. Одной из ключевых целей российского председательства является также продолжение активного развития инициативы «Передовая сеть глобальных исследовательских инфраструктур стран БРИКС» — создание системы отбора, реализации и эффективного совместного использования объектов крупной научно-исследовательской инфраструктуры в ряде областей науки, признанных странами БРИКС как приоритетные для всех участников».

Создание уникальных научных установок класса «мегасайенс» входит в нацпроект «Наука и университеты», реализуемый Минобрнауки России.

Напомним, что форум «Технопром-2023» проводится в рамках Десятилетия науки и технологий.