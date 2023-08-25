 

Аналитика кабельного рынка за неделю. Отчет №16 от 25 августа 2023 года

25 августа 2023, 17:44 322 Время чтения ≈ 4 мин
Источник: RusCable.Ru
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Аналитический центр RusCable следит за тенденциями кабельного рынка  и делится с подписчиками RusCable.Плюс самой актуальной информацией каждую неделю. Рассказываем, чем запомнились прошедшие пять рабочих дней.

Новые производства

25 августа в кабельной промышленности в ОКВЭД было зарегистрировано одно новое юридическое лицо - ООО "Псковкабель" (ИНН  6000004711, г. Псков). Основной род деятельности -  Производство прочих проводов и кабелей для электронного и электрического оборудования.

Рынок полимеров

Индекс полимеров в течение прошлой недели не претерпел изменений.

Индекс занятости и рынок труда

Прошедшая неделя отметилась снижением количества как вакансий, так и резюме. Это первое количественное снижение показателей рынка труда в данном квартале. Индекс занятости населения на сегодня составляет 0,32, что означает, что на каждую вакансию от работодателя в кабельной отрасли приходится около 3 резюме. 

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Торговая активность и цены на кабель

Индекс торговой активности составил по итогам прошлой недели 44,07 ед., что означает, что на 100 объявлений продавцов приходится около 44 покупателей. Таким образом, по сравнению с прошлой неделей индекс возрос на 0,02%.

Индекс ВВГ (средняя стоимость ВВГ-Пнг(А)-LS 3х2.5) возрос на 10,4%. Индекс вторую неделю подряд уверенно держит значения, близкие к усредненным.

Согласно данным сервиса RusCable.Тендеры среднее предложение оптовых поставщиков кабельной продукции на этой неделе составило 7371 рублей за 100 метров кабеля. Таким образом, несмотря на стабилизацию основных показателей, в разрезе квартала можно наблюдать стабильный рост цен оптовых поставщиков, вызванный колебаниями рынка.

Розничные цены на кабель

Минимальная средняя цена на ВВГ-Пнг(А)-LS 3х2.5 среди российских маркетплейсов – 9444 рублей (маркетплейс Яндекс.Маркет). Минимальное предложение среди российских маркетплейсов по итогам недели составило 6157 рублей (Ozon), что на 0,3% выше показателей прошлой недели. Индекс маркетплейса (усредненное предложение по пяти крупнейшим маркетплейсам в России: Ozon, Wildberries, AliExpress, Яндекс.Маркет, СберМегаМаркет) возрос на 13,1% по сравнению с прошлой неделей.

Цены дистрибьюторов

Предложения дистрибьюторов на протяжении прошедшей недели колебались в диапазоне от 8870 до 11760 рублей за 100 метров кабеля.

Результаты опросов и исследований

Каждую неделю портал RusCable проводит опросы представителей кабельной отрасли на актуальные темы. На прошлой неделе мы поинтересовались у посетителей форума, используют ли они нейросети в своей подседневной и профессиональной деятельности. 49,07% опрошенных рассказали, что часто используют ИИ в работе, 11,68% не доверяют ИИ, а 39,25% заметили, что это зависит от специфики задач.

Аналитика представлена Аналитическим центром RusCable.Ru. Данные актуальны по состоянию на 25 августа 2023 года.

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Метки: ПЛЮС, АНАЛИТИКА
Отрасль: Кабельная промышленность 

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