Кабельное производство в Подмосковье расширят на земле за рубль

«Краснознаменский кабельный завод» стал очередным получателем земли по региональной программе поддержки импортозамещения «Земля за 1 рубль». Компания получила участок для реализации проекта по расширению производства кабельной продукции.

«В расширение действующего производства «Краснознаменский кабельный завод» инвестирует 245 млн рублей. На новом предприятии будет создано более 40 рабочих мест. Проект направлен на импортозамещение кабельной продукции. В рамках расширения компания ожидает увеличить производственные мощности на 20%. Запуск предприятия запланирован на 2026 год», - рассказала заместитель председателя правительства – министр инвестиций, промышленности и науки Московской области Екатерина Зиновьева.

«Краснознаменский кабельный завод» специализируется на выпуске силовых, сетевых, телефонных, радиочастотных кабелей и других видов кабельной продукции.

«Проект предусматривает строительство компанией двух производственных цехов с целью переезда действующего производства и увеличения производственной мощности, а также выпуска импортозамещающей продукции на предоставленном по льготной программе земельном участке площадью 4,53 га. Реализация продукции осуществляется на всей территории Российской Федерации, а также в страны ЕврАзЭС. Основными заказчиками продукции являются застройщики жилой недвижимости, производственные предприятия, электромонтажные компании, дорожные работники, оборонная промышленность, торговые сети и судостроение», - уточнила министр имущественных отношений Московской области Наталья Адигамова.

«Краснознаменский кабельный завод» входит в группу компаний совместно с ООО «Одинцовская кабельная компания» и ООО «Региональный кабельный завод». Группа выпускает более 200 наименований кабельной продукции.