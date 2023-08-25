"Роснефть" разработала новую технологию гидроразрыва пласта

Специалисты научного института «Роснефти» в Уфе разработали инновационную технологию многостадийного гидравлического разрыва пласта (МГРП) для сверхнизконипроницаемых пород. Это позволит в 2-3 раза увеличить продуктивность скважин на месторождениях со сложным геологическим строением.

Суть технологии состоит в поочередной закачке пропанта с гелем высокой и низкой вязкости в трещину разрыва для увеличения ее длины.

Развитие технологического потенциала – один из ключевых элементов стратегии «Роснефть-2030». Компания уделяет приоритетное внимание инновационной деятельности, определяя технологическое лидерство как ключевой фактор конкурентоспособности на нефтяном рынке.

Благодаря применению технологии на двух скважинах Баженовской свиты* получены фонтанные притоки нефти с высокими дебитами 80 и 200 тонн в сутки соответственно, что в два раза превышает показатели, полученные ранее на аналогичных объектах.

Полученные результаты показали перспективность технологии МГРП для сверхнизкопроницаемых пород и потенциал для ее дальнейшего развития. Опытно-промышленные мероприятия планируется продолжить еще на 16 горизонтальных скважинах месторождений «Роснефти». Потенциал применения технологии - более тысячи скважин. Развитие инновации позволит нарастить добычу баженовской нефти за счёт вовлечения в разработку новых участков по всей Западной Сибири.

* Баженовская свита - крупнейший в мире геологический пласт в Западной Сибири площадью около 1 млн м2 со значительными запасами нефти.