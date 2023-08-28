Капремонт федеральной автодороги Р-256 выполняют в Косихинском районе, проезжую часть расширяют с двух до четырех полос на участке от ст.Баюново до с. Полковниково (км 234 – км 258).

– В Алтайском крае Чуйский тракт соответствует нормативным требованиям более чем на 90%, наша основная задача – его расширение, в первую очередь на наиболее интенсивных участках, – отметил заместитель главного инженера Упрдор «Алтай» Алексей Исаев. – В прошлом году открыли движение на пяти объектах общей протяженностью 32 километров, в том числе – на подъезде к Новоалтайску со стороны Бийска. В 2023-м введем в строй 11 километров автодороги, движение откроем в начале сентября. Продолжатся работы на четырех объектах: 17 километров завершим в конце 2024 года, еще 16 километров – в 2025-м.

На маршруте от Барнаула до Бийска, в Косихинском районе, интенсивность движения транспорта в летний период превышает 20 тыс. автомобилей в сутки. Обеспечение пропуска транспорта и повышение безопасности дорожного движения – основная цель проводимых мероприятий. Как показывает статистика, количество ДТП на пяти обновленных в прошлом году объектах снизилось на 75%, при этом случаев гибели людей после открытия четырехполосного движения зафиксировано не было.

Для этого на всех четырехполосных участках устанавливают разделительное барьерное ограждение, которое защищает от самого опасного вида ДТП — встречных столкновений.

Аналогичные мероприятия выполнят на объектах в Косихинском районе. В настоящее время на отрезке с 234-го по 243-й км завершаются работы по устройству земляного полотна, объем уложенного грунта составляет около 260 тысяч кубометров, – больше 20 тысяч КамАЗов. Идет устройство слоев основания дорожной одежды и монтаж десяти водопропускных труб. Эти работы планируется выполнить до конца 2023 года. На площади 38 тысяч кв. м дорожники устроили нижний слой покрытия из асфальтобетона, это около 20% от общего объема. Движение здесь уже запустили по новой проезжей части и проводят работы по восстановлению и улучшению транспортно-эксплуатационных характеристик существующей дороги. На участке км 250 – км 258 земляные работы полностью завершены. До конца сентября планируется закончить устройство слоев основания и нижнего слоя покрытия на всей протяженности, сейчас эти работы выполнены более чем на половину. Готовность обоих объектов составляет около 50%, ввод в строй запланирован на ноябрь 2024 года, однако подрядные организации планируют завершить их с опережением графика.