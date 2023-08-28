На обложке "Режевской кабельный завод" и большой отчет о реализации проекта "Вершина 1520". То, что в начале года выглядело как амбициозный план, сейчас внедряется и реализуется на практике. Обучение, персонал, оборудование, инфраструктура и продукция. По всем направлениям ведется активная работа. От внедрения VR-тренажеров и новых китайских линий, до первого набора студентов в местный политехникум. Большой спецпроект расскажет о том, как менять реальность и не бояться идти на вершину.

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Скачать PDF. RusCable Insider Digest №326 от 28 августа 2023 года

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