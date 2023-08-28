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  • RusCable Insider #326 - Реализация планов "Режкабеля", новый русский Borealis, СЭК внедряет новые ТУ на монтажный кабель и что за клип снимают на Кирскабеле?

RusCable Insider #326 - Реализация планов "Режкабеля", новый русский Borealis, СЭК внедряет новые ТУ на монтажный кабель и что за клип снимают на Кирскабеле?

28 августа 2023, 10:40 314 Время чтения ≈ 3 мин
Источник: RusCable.Ru
Авторы и источники / Правообладателям

На обложке "Режевской кабельный завод" и большой отчет о реализации проекта "Вершина 1520". То, что в начале года выглядело как амбициозный план, сейчас внедряется и реализуется на практике. Обучение, персонал, оборудование, инфраструктура и продукция. По всем направлениям ведется активная работа. От внедрения VR-тренажеров и новых китайских линий, до первого набора студентов в местный политехникум. Большой спецпроект расскажет о том, как менять реальность и не бояться идти на вершину. 

Главные темы и компании выпуска:

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Скачать PDF. RusCable Insider Digest №326 от 28 августа 2023 года

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Метки: RUSCABLE INSIDER, АЭК, ВНИИКП, УНКОМТЕХ, РЕЖКАБЕЛЬ, СЭК
Отрасль: Кабельная промышленность 

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Эта новость часть сюжета Ассоциация «Электрокабель»
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