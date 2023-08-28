Семь московских компаний станут участниками бизнес-миссии в Латинской Америке. Такие страны, как Аргентина, Перу, Мексика, Чили и Венесуэла показывают большую заинтересованность в столичной продукции. Об этом сообщил руководитель Департамента инвестиционной и промышленной политики, входящего в Комплекс экономической политики и имущественно-земельных отношений Москвы, Владислав Овчинский.

«Столичные промышленники считают Латинскую Америку одним из перспективных направлений для развития международного сотрудничества. С целью укрепления экономических отношений между странами Центр «Моспром» организует онлайн-бизнес-миссию, в рамках которой с 11 по 22 сентября пройдут более 60 B2B-переговоров», – рассказал Владислав Овчинский.

Латиноамериканские байеры заинтересованы во внедрении цифровых сервисов в повседневную жизнь. Компания «Моситлаб», специализирующаяся на разработке цифровых решений в производственных процессах, собирается продемонстрировать им свои новейшие товары. Среди них инновационное устройство оптического контроля качества продукции, прибор для восполнения энергии аккумуляторных батарей электротранспорта и аппарат для автоматизированной выдачи ключей.

«Мы разработали множество инновационных решений в части цифровизации. Совокупный эффект от внедрения наших технологий оценивается в повышении чистой прибыли более чем на 20 процентов в год. Страны Латинской Америки – это регион с высоким уровнем привлечения инвестиций и возможностью налаживания международного сотрудничества. Мы заинтересованы в развитии дальнейших взаимоотношений с зарубежными партнерами», – отметил генеральный директор компании Ян Анисов.

Предприятие «БУЛАТ» также видит перспективу в выходе на рынки стран Латинской Америки с поставками СХД, серверов, коммутаторов, маршрутизаторов. В компании уверены в потенциальной востребованности своего высокотехнологичного оборудования для построения телеком- и ИТ-систем в регионе и, с помощью АНО «Моспром» и Торгово-промышленной палаты России, в налаживании связей с крупными заказчиками из этих стран.

С 2019 года специалисты Центра занимаются поддержкой столичного промышленного экспорта. Его сотрудники анализируют целевые рынки для столичных производителей, изучают рисковый профиль, состояние отрасли и ее зависимость от экспорта и импорта. Эксперты также проводят для компаний аналитические исследования, которые позволяют определить наиболее эффективную стратегию выхода на зарубежные рынки. Помимо этого, в рамках байерской программы «Моспром» бесплатно и на основе конкретных экспортных потребностей помогает столичным компаниям с поиском контрагентов и проведением переговоров с потенциальными покупателями за рубежом, обеспечивает участие московских производителей в международных выставках и бизнес-миссиях.

В рамках мероприятий национального проекта «Международная кооперация и экспорт» в 2022 году, в том числе за счет оказанной поддержки АНО «Моспром», московские экспортно ориентированные производители несырьевой неэнергетической продукции переориентировали свои экспортные потоки и нашли новых партнеров на рынках Латинской Америки, Африки, Ближнего Востока, Юго-Восточной Азии и СНГ. Информация о направлениях поддержки, оказываемой АНО «Моспром», размещена на официальном сайте Центра.

Кроме того, экспортеры могут получить поддержку на цифровой платформе «Мой экспорт». Там бесплатно можно получить консультацию экспертов, аналитику, помощь в продвижении товаров на международных маркетплейсах, пройти онлайн-обучение и многое другое. Платформа запущена в рамках федеральной программы «Мой экспорт» национального проекта «Международная кооперация и экспорт».

Больше информации об экономической политике и имущественно-земельных отношениях Москвы можно узнать на сайте economy.mos.ru.