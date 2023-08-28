Технические решения Института «Гидропроект» и ВНИИГ им. Б. Е. Веденеева, входящих в Группу РусГидро, показали свою эффективность при реализации проекта Арктик СПГ 2, в рамках которого будут построены три технологические линии по производству сжиженного природного газа (СПГ).

Первая линия Арктик СПГ 2 уже выведена из сухого дока №1 Центра строительства крупнотоннажных морских сооружений, отбуксирована к месту эксплуатации и установлена на морское основание в акватории терминала «Утренний» на полуострове Гыдан. В настоящий момент производится подключение линии к береговым объектам добычи газа для завершения пуско-наладки и запуска производства сжиженного природного газа.

Вес технологической линии составляет 640 тыс. тонн, это самый тяжелый перемещаемый объект в истории мировой СПГ-отрасли. Транспортировка столь масштабной конструкции стала возможной благодаря реконструкции сухого дока №1 и созданию инновационного основания гравитационного типа (ОГТ), полный комплекс проектных работ по которым выполнил Институт «Гидропроект». Использование ОГТ позволяет проводить работы по строительству завода СПГ не на месте его расположения, что существенно снижает затраты и воздействие на окружающую среду.

При строительстве основания гравитационного типа были применены составы высокопрочного легкого конструкционного бетона, которые разработал еще один входящий в Группу РусГидро институт – ВНИИГ им. Б. Е. Веденеева. Легкий бетон необходим для обеспечения плавучести нового сооружения. В результате применения разработок ВНИИГ вес ОГТ был снижен на 150 тыс. тонн. Помимо уменьшения массы железобетонных строительных конструкций, предложенный специалистами института легкий гидротехнический бетон обеспечивает их высокую надежность и долговечность при эксплуатации в арктическом климате. Его уникальные свойства достигаются благодаря сочетанию специальных минеральных компонентов и современных комплексных химических добавок.

Арктик СПГ 2 – проект компании «НОВАТЭК», который предусматривает строительство трех технологических линий по производству сжиженного природного газа общей мощностью 19,8 млн тонн в год и стабильного газового конденсата до 1,6 млн тонн в год.